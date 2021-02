Jérémie Laheurte campe l'inspecteur Jouin dans « Paris Police 1900 ». — Rémy Grandroques - Tetra Media Fiction / Canal+

Salto, MyCanal, Arte. TV, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple + et encore Starzplay… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en février

« Les aventures du jeune Voltaire » dépoussière la fiction historique

Comment devient-on Voltaire ? C’est à cette question que Les aventures du jeune Voltaire tente de répondre en nous replongeant dans le tourbillon de la vie de celui qui allait devenir le grand philosophe des Lumières, François-Marie Arouet, ce fils de notaire, libertin, vif et rebelle… Créée par Georges-Marc Benamou, réalisée par Alain Tasma et portée par Thomas Solivérès, cette minisérie en quatre épisodes de 52 minutes dépoussière la fiction historique aussi bien que le jeune Voltaire bouscule les conventions sociales et religieuses de son temps.

La saison 2 de la merveille d’uchronie « For All Mankind »

Une petite merveille d’uchronie dans les étoiles ! La saison 1 de For All Mankind nous ramène à l’été 1969, alors que le monde entier est scotché devant sa télévision pour voir un Humain marcher sur la Lune… Sauf que Ronald D. Moore, le scénariste à l’origine du renouveau de Battlestar Galactica, imagine que ce sont les cosmonautes russes et non pas les astronautes américains qui réalisent l’exploit. Les Soviétiques mettent un point d’honneur à envoyer une femme dans les missions suivantes. Pour ne pas demeurer en reste, les États-Unis sont poussés à entraîner femmes et minorités jusqu’ici exclus de la conquête spatiale. Une histoire alternative, où l’on retrouve Neil Armstrong, John Glenn, Buzz Aldrin ou le Dr Wernher von Braun et une bande d’astronautes fictifs. On a hâte de découvrir la saison 2 de cette épopée jouissive qui en met aussi plein la vue visuellement !

Le petit bijou « Paris Police 1900 »

Une série ambitieuse et attendue. Alors que le président de la République Félix Faure meurt tandis que sa maîtresse lui prodigue une fellation, l’affaire Dreyfus est à son paroxysme. Groupes anarchistes et ligues antijuifs mènent la France au bord de la guerre civile. Sur fond d’enquête policière, Paris Police 1900, nouvelle création originale de Canal+, suit un jeune inspecteur ambitieux (Jérémie Laheurte), le préfet Lépine, la première Française avocate et la maîtresse de Félix Faure reconvertie en espionne qui vont tenter d’empêcher un coup d’Etat dans ce contexte politique violent. Une fresque éblouissante aussi foisonnante que passionnante, signée du scénariste de BD Fabien Nury, où la Belle époque résonne puissamment avec la nôtre.

La sitcom qui questionne « Black-ish »

Dans Black-ish, qui peut se traduire par « à peu près noir », Anthony Anderson (The Shield) incarne Dre Johnson, qui semble vivre une vie idéale avec sa belle maison dans les suburbs, sa belle carrière dans la pub et sa grosse voiture. Mais il s’interroge : en s’intégrant à ce point, sa famille, noire, n’est-elle pas en train de perdre son identité culturelle ? Une sitcom à la fois drôle et pertinente qui pose la délicate et universelle question de l’équilibre entre intégration et identité. Un succès aux Etats-Unis comptant déjà 7 saisons !

« Small Axe », l’anthologie de Steve McQueen

La mini-série Small Axe, réalisée par Steve McQueen, aurait dû être présentée au Festival de Cannes 2020. Dans cette anthologie en cinq épisodes, le cinéaste, couronné de l’Oscar du meilleur film pour 12 Years a Slave, met en scène la communauté caribéenne de l’Ouest londonien de 1962 et 1982 et rend compte du racisme et de la discrimination qu’elle subit.

Le calendrier des diffusions en France

Lundi 1er février

Je te promets, à 21h05 sur TF1

Siren, saisons 1 et 2, Amazon Prime Video

Mardi 2 février

Sherlock, saison 3, à 20h55 sur Warner TV

Search Party, saison 4, à 20h40 sur OCS City

The Good Doctor, saison 3, Amazon Prime Video

Mercredi 3 février

Firefly Lane (Toujours là pour toi), saison 1, Netflix

Jeudi 4 février

En Thérapie, saison 1, à 20h55 sur Arte

Van Helsing, saison 2, à 22h30 sur AB1

The Sister, minisérie, Salto

Monsterland, saison 1, Salto

Callboys, saisons 1 et 2, Salto

Grand Hotel US, saison 1, Salto

The Hunting, minisérie, Salto

La Zona, saison 1, Salto

Vendredi 5 février

La Cité invisible, saison 1, Netflix

Hache, saison 2, Netflix

The Bold Type, saison 4, Amazon Prime Video

Samedi 6 février

The Goldbergs, saison 7, à 13h00 sur Comédie +

Mocro Maffia, saison 1, Série Club à la demande

Dimanche 7 février

Dietland, saison 1, à 20h55 sur Téva

Doctor Who, saison 12, à 21h sur Syfy

Lundi 8 février

Paris Police 1900, saison 1, Canal+

Code Quantum, intégrale, MCM

Perfect Crime, minisérie, Polar +

Les aventures du jeune Voltaire, minisérie, à 21h10 sur France 2

Hollyoaks, l’amour, mode d’emploi, à 12h50 sur TF1 Séries Films

Brooklyn Nine-Nine, saison 7, Netflix

Soulmates, saison 1, Amazon Prime Video

Mardi 9 février

Juste un regard, minisérie, à 20h55 sur 13e Rue

Mercredi 10 février

Innocente, saison 1, Polar +

Run On, saison 1, Netflix

Jeudi 11 février

Capitani, saison 1, Netflix

Vendredi 12 février

Marvel’s Runaways, saison 3, Disney+

Samedi 13 février

Hawaii 5-0, saison 10, à 21h05 sur M6

Dimanche 14 février

Little Birds, saison 1, Starzplay

Ambitions, saison 1 Starzplay

Lundi 15 février

Neuf meufs, sur Canal+ et myCanal

The Crew, saison 1, Netflix

Fearless, saison 1, Polar +

Mardi 16 février

Pablo Ibar : Une Vie en Sursis, minisérie, Polar +

Wynonna Earp, saison 2, à 21h sur Syfy

Mercredi 17 février

La faute à Rousseau, saison 1, France 2

Mon amie Adèle, saison 1, Netflix

Jeudi 18 février

Cross-over Section de recherches et Alice Nevers, à 21h05 sur TF1

Vendredi 19 février

L’Internat : Las Cumbres, saison 1, Amazon Prime Video

For All Mankind, saison 2, Apple TV+

Tribes of Europa, saison 1, Netflix

Tropiques Criminels, saison 2, 21h05 sur France 2

T.O.T.S, saison 1, Disney+

X-Men, saisons 1 et 2, Disney+

Dimanche 21 février

Petra, saison 1, à 21h sur 13e Rue

Mardi 23 février

Lancement du service Star sur Disney+

Helstrom, saison, Disney+ Star

Black-ish, saisons 1 à 5, Disney+ Star

Big Sky, saison 1, Disney+ Star

Love Victor, saison 1, Disney+ Star

Solar Opposites, saison 1, Disney+ Star

Les nouvelles enquêtes de Miss Fisher, saison 1, à 20h55 sur Warner TV

Lovestruck in The City, saison 1, Netflix

Mercredi 24 février

Ginny & Georgia, saison 1, Netflix

Jeudi 25 février

Resident Alien, saison 1, à 21h00 sur SyFy

Vendredi 26 février

Small Axe, minisérie, Salto

Beef House, saison 1, Adult Swim

Honour, minisérie, Arte