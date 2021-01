La saison 2 de «Dix pour cent» débarque mercredi sur France 2 — Christophe BRACHET - MONVOISIN PRODUCTIONS / MOTHER PRODUCTIONS /FTV

Les agents d’ASK n’ont pas dit leur dernier mot ! Alors que la saison 4 de Dix pour cent avait été présentée comme la dernière, Dominique Besnehard n’a jamais caché son envie de poursuivre l’aventure. Le créateur du succès de France 2 a confirmé à Télépro qu’une suite est à l’ordre du jour. « Elle reviendra. On est en train d’examiner plusieurs projets avec France Télévisions. On va peut-être faire un unitaire à New York, et ensuite on reviendrait peut-être à une série, une cinquième saison », a-t-il annoncé.

Le producteur n’écarte pas la possibilité d’un unitaire réalisé « partenariat avec Netflix », qui détient les droits de la série à l’étranger, assurant que la « priorité » était donnée à France Télévisions, le diffuseur historique du programme. « Ne rien faire avant cette cinquième saison, ça va un peu éloigner le spectateur alors que si on fait un unitaire assez vite, les gens ne vont pas perdre [le fil] », a-t-il encore expliqué.