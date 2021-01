Image extraite de la saison 3 de « La Casa de Papel ». — Netflix

La série espagnole a aussi braqué les audiences ! La Casa de papel a été la série la plus vue sur les plateformes de vidéos par abonnement en France en 2020, une exception européenne dans un Top 10 dominé par Netflix et les productions américaines, selon des données dévoilées mercredi par Médiamétrie.

En deuxième position arrivent ainsi la série américaine Lucifer, devant sa compatriote 13 Reasons Why. En 4e place, la série Vikings est la seule du classement à ne pas être diffusée exclusivement sur Netflix, puisqu’elle était également disponible sur Amazon prime video et MyCanal/Canal + Séries.

The Crown se situe quant à elle la cinquième place, devant Murder et une autre production hispanique, Les demoiselles du téléphone. Suivent la série pour ados Riverdale, The 100 et la sitcom culte des années 1990, Friends, multirediffusée sur les chaînes de télévision traditionnelles.

« Capitaine Marleau », en tête du classement télé

Pour les chaînes de télévision, le top 10 est au contraire intégralement constitué de séries françaises, preuve de l’appétit des téléspectateurs pour la fiction hexagonale, qui s’est renforcée ces dernières années au détriment de la production du pays de l’Oncle Sam.

La série de France 3 Capitaine Marleau occupe ainsi la première place en termes d’audiences, devant Balthazar (TF1) et Candice Renoir (France 2).

Au classement, suivent Le Voyageur ​​(France 3), Peur sur le lac (TF1), Profilage (TF1), Les bracelets rouges (TF1), Munch (TF1), Tandem (France 3) et Fais pas ci fais pas ça (France 2), arrêtée depuis quatre ans mais revenu pendant les fêtes pour un épisode spécial Noël.