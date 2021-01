Extrait de la série «Game of Thrones» — HBO / LANDMARK MEDIA / VISUAL Press Agency

Un nouveau projet de spin-off ! HBO travaille sur une série d’animation Game of Thrones, le projet serait au tout début du développement, selon les informations du magazine américain Variety.

On ne sait pour le moment rien de plus sur ce projet. Aucun scénariste n’a encore été choisi par la chaîne câblée américaine.

Cette série animée Game of Thrones s’ajoute à deux autres spin-offs : House of the Dragon, attendu en 2022, qui se déroule 300 ans avant les événements de la rébellion de Robert Baratheon et suit un ancêtre de Daenerys, le roi Aegon I, appelé aussi Aegon le Conquérant, fondateur de la dynastie des Targaryen et tout premier souverain des sept Royaume, et Tales of Dunk and Egg, adaptation d’une série de romans dont les événements se déroulent quatre-vingt-dix ans avant ceux de A Song of Ice and Fire.