La toute première série «Gundam» débarque en France, une révolution dans le genre et la fascination des robots géants — ©SOTSU·SUNRISE

De Goldorak à Evangelion, la fascination des Japonais pour les robots géants est bien connue en France. Pourtant, il a fallu attendre longtemps avoir de voir débarquer le chef d’oeuvre du genre, la saga Gundam. L’erreur est en train d’être réparé avec le travail d’édition des nombreuses séries et films chez @Anime, l’ouverture de boutiques dédiées aux maquettes Gunpla ou le passage de son créateur Yoshiyuki Tomino à Japan Expo. Mais il manquait une pierre à l’édifice, là où tout a commencé, la première série de 1979. Or, c’est l’annonce surprise de lundi, elle arrive en VOST sur la plateforme Crunchyroll. Les dix premiers épisodes, sur 43, sont d’ores et déjà disponibles, et le reste suivra par vagues de dix.

Un Graal pour les fans de plus en plus nombreux

En l’an 0079 du Siècle Universel, les colonies spatiales du Duché de Zeon revendiquent leur indépendance et attaquent la Fédération Terrienne avec un nouveau prototype d’armes, les Mobile Suit. Cette guerre intergalactique est aussi celle, plus personnelle, entre Amuro Ray et Char Aznable (lisez Charles Aznavour, oui c’est un hommage), tels Luke Skywalker et Dark Vador.

Robots géants, complots géopolitiques, fascination des armes, personnages tragiques… Gundam est une oeuvre d’une richesse infinie, comme le prouvent ces différentes suites, dérivées, incarnations depuis quarante ans. La série de 1979 était d’ailleurs visible en France avec la compilation de trois films chez@Anime (déjà une réussite), mais la revoir en version originale et intégrale est un Graal pour les fans.