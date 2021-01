« Je te promets »,  le remake de « This Is Us » déjà disponible sur Salto

AVANT-PREMIERE Les 12 épisodes de « Je te promets », l’adaptation française de « This Is Us », sont disponibles en avant-première sur Salto

Camille Lou dans « Je te promets ». — JEAN-PHILIPPE BALTEL / AUTHENTIC PROD/TF1

Un pari audacieux que de vouloir adapter en France This Is Us, le succès critique et public de NBC. Les 12 épisodes de Je te promets, l’adaptation française de This Is Us, série attendue sur TF1 le lundi 1er février à 21h05, sont disponibles sur la plateforme française Salto depuis vendredi.

Cette série suit Paul (Hugo Becker) et son épouse Florence (Camille Lou) qui attendent avec impatience la naissance de leurs triplés. De leur côté, Maud (Marylou Berry), jeune femme en surpoids, Michaël (Guillaume Labbé), footballeur de Ligue 1 et Mathis (Narcisse Mame), trader qui vient de retrouver son père biologique, fêtent leurs 37 ans…

Ecrite par Brigitte Bémol et Julien Simonet, et réalisée par Arnaud Sélignac et Renaud Bertrand, Je te promets reprend tous les ingrédients qui ont fait le succès de This Is Us sur NBC, d’ores et déjà diffusé sur Canal+ et M6 en France.