« Riverdale, c’est vraiment devenu éclaté, mais je compte quand même regarder. Je sais pas pourquoi. » En un tweet, cet internaute résume le rapport des fans à la série. En quatre saisons, le teen show est devenu un plaisir coupable, génial pour les uns, nul pour les autres. Et tout le monde regarde.

Alors que le premier épisode de la saison 5 est disponible vendredi sur Netflix, c’est le moment de faire le point, d’autant plus que la série a du pain sur la planche entre tournage suspendu, saut dans le temps et triangle amoureux.

Le mystère des cassettes vidéo

Introduite en début de saison 4, l’intrigue des VHS déposée devant les maisons de Riverdale semblait avoir été oubliée par les scénaristes, avant de faire un retour fracassant en fin de saison. En effet, elles mettent en scène, ou plutôt remettent en scène, les meurtres les plus célèbres de Riverdale, par des individus masqués. Des masques à l’effigie de nos héros adolescents. Le mystère est donc de savoir qui est cette bande de meurtriers à la Scream. Si les fans ont des théories (Ethel ? Chic ?), aucune certitude pour l’instant, voire aucun indice. Avec l’arrêt du tournage à cause de la crise sanitaire, ce mystère qui devait clore la saison 4 ouvre finalement la 5 pour trois épisodes. Trois épisodes qui marqueront également la fin du lycée, avec bien sûr le bal de promo.

Un saut de sept ans dans le temps

Pour ne pas avoir à gérer l’après-lycée, toujours délicat dans un teen show, le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa a pris une décision radicale et voté pour le saut dans le temps. Un saut de sept ans. A l’épisode 4, les spectateurs et spectatrices retrouveront ainsi leurs personnages préférés dans de nouvelles situations, configurations, amours ? Il a pu s’en passer des choses en sept ans, et la série compte bien s’amuser avec les attentes et les nerfs des fans. On sait déjà qu’un personnage sera marié, une autre enceinte, et d’autres en auront profité pour partir, comme le père de Jughead, interprété par Skeet Ulrich. L’actrice Marisol Nichols avait également annoncé son départ de la série, avant de revenir sur sa décision. Hermione, la mère de Veronica, sera donc bien là.

Le triangle amoureux Jughead/Betty/Archie

Dawson n’avait attendu que deux saisons avant d’explorer la relation entre Joey et Pacey, au grand dam de Dawson. Si l’on pouvait s’attendre à un ressort narratif et sentimental équivalent dans Riverdale, la série n’y était jamais allée, préservant pendant plusieurs années les couples Jughead/Betty et Archie/Veronica. Jusqu’à la fin de la saison 4. En effet, le temps d’un épisode et d’un baiser, Archie et Betty ont fait semblant d’être ensemble, d’être amoureux. Semblant, vraiment ? Si tout est rentré dans l’ordre depuis, chaque échange de regard est lourd de sens, et il est fort à parier que leurs sentiments, et le triangle voire carré amoureux qui va avec, seront explorés cette saison 5. Non, on n’a pas hâte du tout. Mais du tout. En fait, c’est juste génial Riverdale.