La Chronique des Bridgerton», première série de Shonda Rhimes pour Netflix, disponible le 25 décembre. — LIAM DANIEL/NETFLIX

Avec 63 millions de comptes qui l’ont regardée sur un mois, la série La Chronique des Bridgertonfait moins bien que Lupin ( cocorico!), mais elle n’en reste pas moins une des séries les plus regardées de Netflix. Conséquence logique, la plateforme vient de donner son feu vert à une saison 2, annonce le magazine américain Variety. Le tournage doit commencer au printemps à Londres. Les spectateurs et spectatrices devraient ainsi retrouver les enfants Bridgerton d’ici un an, pour de nouveaux jeux de dupes et de séduction.

A noter que l’œuvre originale, le best-seller littéraire de Julia Quinn, compte huit romans… et autant de saisons ? C’est bien parti et c’est ce qu’espère le créateur et showrunner Chris Van Dusen. Bridgerton est la première série née du deal que la productrice Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal) a signé avec Netflix, et d’autres suivront bientôt, par exemple Inventing Anna prévue pour cette année.