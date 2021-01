REBOOT Warner et HBO préparent un reboot de la série vampirique, mais le casting reste encore un mystère

L'actrice Anna Paquin — Keith Mayhew/Cover Images

Si les fans de True Blood sont nostalgiques de la série vampirique de HBO, c’est aussi le cas d’Anna Paquin. En effet, celle qui a incarné le personnage de Sookie Stackhouse durant 7 saisons diffusées entre 2008 et 2014 ne serait pas contre l’idée de reprendre ses quartiers dans la ville de Bon Temps, au beau milieu de la Louisiane, alors qu’un reboot a été annoncé le mois dernier.

Malheureusement, il semble que l’actrice n’ait pas été mise au parfum par la production. A moins, bien évidemment, qu’elle ne fasse semblant de ne rien savoir. « Je ne sais absolument rien. Même Charlaine Harris qui a écrit les romans ne savait rien à propos de ça… Personne du casting ne savait rien. C’est apparu sur le Net et on s’est tous dit, “Oh…” », a-t-elle assuré lors d’un entretien accordé à ExtraTV.

Anna Paquin croise les doigts

En effet, le reboot de True Blood est pour l’heure entouré de mystère, même si l’on sait qu’Alan Ball, le créateur de la série originale, sera à la production. Les manettes ont été laissées à Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de Riverdale et des Nouvelles Aventures de Sabrina, preuve sans doute que le public visé sera plutôt adolescent.

Alors reste à savoir si la production aura à cœur de faire plaisir aux fans de la série originale en faisant revenir Anna Paquin ou encore Alexander Skarsgaard et Joe Manganiello. « Ça a été certaines des plus belles années de ma vie. Je veux dire, si certains d’entre nous sont impliqués, si ça fait sens, génial. Sinon, vous avez ma bénédiction et amusez-vous bien ! », a ajouté l’actrice.