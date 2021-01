La série indienne «Tandav» sur Amazon Prime Video sera modifiée après s'être moquée des dieux hindous — Amazon Studios

Disponible depuis vendredi sur Prime Video, la plateforme SVOD d'Amazon, la série politique indienneTandav est au coeur d’une polémique, après que des politiciens du BJP, parti au pouvoir, ont jugé que les dieux hindous y étaient moqués. L’équipe et la production ont accepté d’y apporter des modifications. Cette série avec la superstar de Bollywood Saif Ali Khan et considérée comme « la House of Cards indienne », a suscité une levée de boucliers parmi les membres du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata du Premier ministre Narendra Modi. Certains ont même appelé à son interdiction, estimant qu’on s’y « moquait délibérément des dieux hindous », portant ainsi atteinte aux sensibilités religieuses hindoues.

Des plaintes et des excuses

Face au tollé, Ali Abbas Zaffar, le réalisateur de Tandav a annoncé tard mardi soir sur son compte Twitter l’intention de la production de modifier sa série : « Les acteurs et l’équipe de Tandav ont pris la décision d’apporter des changements à la série en réaction aux préoccupations soulevées ». Dans une des scènes ayant provoqué l’ire du BJP, la divinité hindoue Shiva parle de « azaadi » (liberté) alors qu’elle apparaît dans une pièce de théâtre universitaire et prononce « azaadi » (liberté), un mot qui avait été scandé pour rallier les manifestations antigouvernementales en 2019 partout dans le pays. Toute la production avait déjà présenté ses excuses lundi, après avoir été prévenue par le ministère de l’Information et de la Radiodiffusion, selon le réalisateur, qu’un grand nombre de plaintes et de pétitions affluait contre la série.

« Toute ressemblance avec des faits ou des personnes est purement fortuite »

« Tandav est une oeuvre de fiction et toute ressemblance avec des faits, des personnes et des événements est purement fortuite », avait aussi précisé Ali Abbas Zaffar. Parmi les pétitionnaires figure Ram Kadam, un parlementaire du BJP à Bombay, clamant qu’il « se bat pour la fierté hindoue et s’efforce de s’assurer que personne n’ose se moquer des dieux hindous ».

Les principales plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon et Disney, ont accru leur présence dans le pays de 1,3 milliard d’habitants, notamment en commandant la production de contenus locaux. Les services de streaming ne sont pas soumis aux commissions de censure du pas, notoires pour leurs fréquentes coupes dans les programmes. De plus en plus de requêtes, émanant notamment des membres du BJP, exigent que ces services soient soumis au même contrôle.

La dernière controverse en date concernait la série A Suitable Boy adaptée du roman à succès de Vikram Seth, produite par la BBC et diffusée sur Netflix. Un politicien du BJP avait déposé plainte invoquant que la fiction avait heurté sa sensibilité religieuse hindoue, en raison notamment d’une scène où une jeune femme hindoue embrasse un jeune musulman devant un temple.