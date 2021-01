« Peaky Blinders » s'arrête après sa saison 6, mais l'histoire continuera

L'acteur Cillian Murphy dans la peau de Tommy Shelby sur le tournage de Peaky Blinders — MIRRORPIX / VISUAL Press Agency

Aux dernières nouvelles, le créateur de la série et scénariste de tous les épisodes, Steven Knight, avait prévu de clore la saga Shelby avec la saison 7. Et peut-être un ou plusieurs spin-off. Finalement, la saison 6, actuellement en production, sera la dernière. « Peaky est de retour "with a bang", écrit Steven Knight sur le site de la série. Après le retard de production dû la pandémie de Covid-19, nous retrouvons la famille face à un danger extrême et des enjeux qui n’ont jamais été aussi élevés. Nous pensons que ce sera la meilleure de toutes les saisons, et sommes sûrs que nos incroyables fans vont l’adorer. Alors que la série télévisée touche à sa fin, l’histoire se poursuivra sous une autre forme."

La productrice Caryn Mandabach confirme que le monde de Peaky Blinders vivra certainement au-delà de la série. Impossible de ne pas penser à un film, à la manière de Downton Abbey, d’autant plus que Steven Knight est très actif au cinéma avec les scénarios des Promesses de l’ombre, Alliés, Millénium et les réalisations Locke et Serenity.