Omar Sy est la star de « Lupin » sur Netflix. — Marcel Hartmann/Netflix

Ce n’est pour l’instant qu’une projection, mais c’est la méthode de calcul de Netflix. Selon la prévision à J + 28 de Netflix, dont 20 Minutes a eu la primeur, la série Lupin sera regardée par 70 millions de foyers à travers le monde et deviendra le plus grand succès international français à ce jour. A titre de comparaison, Bridgerton, la série produite par Shonda Rhimes, était à 63 millions, et Le Jeu de la dame, le phénomène de fin 2019, à 62 millions – le record pour une mini-série. Cocorico ?

Lupin est en fait un succès mondial, et s’est classé n°1 dans le top 10 de dizaines de pays, dont le Brésil, le Vietnam, l’Argentine, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, les Pays-Bas, les Philippines, la Suède, etc. Il faut rappeler la méthode de Netflix pour calculer son audience, à savoir que sont pris en compte tous les comptes ayant regardé les deux premières minutes du programme. A ce petit jeu, la saison 1 de The Witcher reste number one avec 76 millions de comptes.