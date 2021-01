La série « WandaVision » lance la Phase 4 de l'univers Marvel sur le petit et le grand écran — Marvel Studios

La série WandaVision commence vendredi sur plateforme Disney+

Elle met en scène deux héros (secondaires) du grand écran sur le petit, une stratégie que Marvel va utiliser pour d’autres personnages

L’avenir de Marvel sera ainsi à la fois multimédia, multi-héros et… multivers ?

Si la crise sanitaire continue et que les cinémas restent fermés, cela fera bientôt deux ans qu’aucun film Marvel n’est sorti, depuis Avengers : Endgame, Spider-Man : Far from home et la fin de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe (MCU, l’univers cinématographique Marvel). Les séries Runaways, Agents of SHIELD et Helstrom se sont aussi terminées, ou ont été annulées, mais on reste dans le confidentiel, voire le non-événement. Il n’y a donc aujourd’hui plus de Marvel, sur aucun écran, petit ou grand – ah si le jeu vidéo Avengers. Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, a déjà dit que les dix prochaines années du MCU étaient planifiées, et qu’il prenait le temps de lancer la phase 4. Le moment est venu avec WandaVision, une série Disney+, première d’une longue liste, sur Wanda la sorcière rouge et Vision l’androïde.

Un Marvel multimédia

WandaVision est symbolique de la nouvelle stratégie, et possible renouvellement, de l’univers Marvel. Le MCU n’est donc plus exclusivement « cinematic », puisque la série met en scène deux héros du grand écran, deux Avengers, sur le petit. Ils seront bientôt rejoints par d’autres personnages jusque-là secondaires, et qui auront le droit à leur propre série : Le Faucon et le Soldat d’Hiver, Loki, Hawkeye, James Rhodes alias War Machine ou encore Nick Fury dans Secret Invasion.

Kevin Feige a également avancé que les séries Disney+ serviraient à introduire de nouveaux super-héros et héroïnes, avant de les retrouver dans les films. Difficile de ne pas le croire avec les annonces de She-Hulk, Ms. Marvel ou Ironheart sur Riri Williams, successeuse spirituelle de Tony Stark et Iron Man. A l’instar de Star Wars et ses (très) nombreux projets de séries, Disney compte bien occuper l’espace avec son univers Marvel. Ou ses univers ?

Un Marvel multivers

Bien connu des lecteurs de comics, le multivers était évoqué dans Spider-Man : Far from home, mais se révélait en fait une fausse piste. Ou une promesse. Entre le titre du prochain Doctor Strange, In the Multiverse of Madness, et le retour de Tobey Maguire et Andrew Gardield aux côtés de Tom Holland dans le troisième Spider-Man, il ne fait plus aucun doute que cette voie sera explorée. Avec quelles conséquences ? N’imaginez pas non plus revoir Tobey Maguire dans le costume de l’araignée sur le long terme, pour une franchise alternative, il devrait s’agir d’un caméo le temps du film.

Spider-Man devrait d’ailleurs quitter le MCU, du fait des négociations compliquées entre Marvel et Sony, qui détient les droits du personnage et qui veut développer son propre univers, avec aussi Venom et Morbius. WandaVision pourrait donner des clés pour comprendre le futur multivers de Marvel. En effet, le concept de la série reste mystérieux, même après les premiers épisodes. Wanda et Vision, pourtant mort dans Endgame, semblent vivre dans des sitcoms de différentes époques, à moins qu’ils ne soient manipulés. Méta… et multivers ?

Un Marvel multi-héros

Iron Man, Captain America, Black Widow… Spoilers, ces super-héros et héroïnes sont tombées au combat, et il faut bien les remplacer. Comme dans le comics, ils ne devraient pas disparaître, mais voir de nouveaux personnages et acteurs enfiler leur costume ou armure : Riri Williams pour Iron Man, le Faucon pour Captain America (à moins que), et la sœur de Natasha Romanoff, interprétée par Florence Pugh, pour Black Widow.

Mais Marvel veut aussi diversifier ses héros, et avoir plus de diversité et plus d’héroïnes. Ce sont Shang-Chi, son premier film de super-héros asiatique, Angelina Jolie à la tête des Eternals, le retour de Captain Marvel, les super-héroïnes de télé, et bientôt de cinéma, Ms. Marvel, She-Hulk, Ironheart. Et bien sûr Black Panther. Avec le décès de Chadwick Boseman, la suite se focalisera sur les autres personnages. Si Marvel se résumait, et se limitait, bien souvent aux Avengers, il faudra maintenant compter sur les Quatre Fantastiques, dont un nouveau film a été annoncé, et les X-Men. Même Deadpool vient de rejoindre officiellement le MCU. C’est bon, tout le monde est là ?