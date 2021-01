« Dawson » est surtout connue pour ses triangles amoureux, d'abord Dawson/Joey/Jen puis l'inoubliable Dawson/Joey/Pacey (team Dawson ici mais chut — Copyright (c) Mary Evans Picture Library 2010

Si elle n’a pas inventé le triangle amoureux dans les séries, la série Dawson en a créé l’un des plus mythiques avec la valse hésitation de Joey entre le héros Dawson et son meilleur ami Pacey. Ce triangle, amorcé en saison 3, a relancé la série, et déchiré les fans. Team Dawson ou team Pacey ? Cela aurait été quelque chose à l’heure des réseaux sociaux. Alors que la série débarque en intégrale vendredi sur Netflix, et est toujours disponible sur Amazon Prime Vidéo, 20 Minutes vous invite à replonger dans vos souvenirs, passés ou récents, pour chercher vos triangles amoureux préférés.

Et il y en a eu ! Le triangle amoureux est en effet un ressort dramatique très répandu dans les séries, et plus particulièrement les séries adolescentes, à l’instar de Damon/Elena/Stefan dans The Vampire Diaries, du même créateur que Dawson, de Peyton/Lucas/Brooke dans Les Frères Scott ou d’Angel/Buffy/Spike dans Buffy. Même Riverdale semble s’y mettre avec Veronica/Archie/Betty après avoir évité le sujet pendant quatre saisons. Mais les séries dites adultes, voire premium, ne sont pas en reste, comme Lost, True Blood ou The Good Wife. Même Friends y a eu recours, avec plus ou moins de bonheur, pour garder la distance et atteindre les dix saisons.

Quel est votre triangle amoureux préféré, pourquoi celui-ci et pas un autre ? Et surtout, vous étiez quelle team ? Dawson ou Pacey ? Peyton ou Brooke ? Ross ou Joey ? Si vous vous êtes passionné pour un triangle sentimental dans une série moins évidente, n’hésitez pas ! Et lors du choix final, vous étiez satisfait ou déçu ? Racontez-nous vos jeux de l’année via le formulaire ci-dessous, merci !