Une photo de John Reilly publiée sur le compte Instagram de sa fille Caitlin Reilly — CAPTURE INSTAGRAM

Une figure du petit écran américain s'est éteinte. L'acteur John Reilly, connu pour avoir joué dans Dallas, Beverly Hills ou General Hospital est mort à l'âge de 84 ans, a annoncé sa fille sur Instagram ce lundi. Caitlin Reilly a publié une photo d'elle dans les bras de son père et en légende, elle a écrit : « La lumière la plus lumineuse du monde s'est éteinte. Imaginez la meilleure personne au monde. Et maintenant, imaginez que cette personne est votre père. Je suis tellement reconnaissante qu'il ait été le mien. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu l'aimer. Je suis tellement reconnaissante d'être arrivée à temps pour le tenir et lui dire au revoir. »

« La famille de General Hospital a le cœur brisé d'apprendre la mort de John Reilly, a écrit sur Twitter le compte officiel de la série. Nos pensées et nos prières vont à ses proches. Repose en paix ».