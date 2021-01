STREAMING « Lupin, dans l’ombre d’Arsène » est arrivée en première place des contenus les plus visionnés en temps réel sur Netflix en France, aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays

Omar Sy est le héros de la série « Arsène Lupin », en janvier 2021 sur Netflix. — Netflix

Premier au top 10 des séries les plus vues dans une dizaine de pays. Diffusée sur Netflix depuis vendredi dernier, la série Lupin, dans l’ombre d’Arsène portée par Omar Sy (et un casting français quatre étoiles) est arrivée en première place des contenus les plus visionnés en temps réel sur le géant du streaming en France, mais pas seulement.

Omar Sy a tweeté une capture d’écran dimanche pour remercier les spectateurs de la série. « Grâce à votre soutien et votre curiosité, Aujourd’hui, LUPIN est dans le top de nombreux pays ! », a-t-il écrit. Elle arrive en effet en première position du même classement aux Etats-Unis et au Brésil, au Vietnam, aux Émirats Arabes Unis, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Maroc et aux Pays-Bas. Sans oublier que la série a raflé la deuxième place en Norvège, et la troisième au Canada et en Turquie…

Un véritable carton qui ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. Une saison 2 a été confirmée dès sa sortie par Netflix.