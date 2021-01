Melvil Poupaud et Michel Vuillermoz dans « Ovni(s)». — Nicolas Velter / Montebello Productions / Canal+

En 2021, le fameux braquage de la série espagnole La Casa de Papel s’achèvera sur Netflix. La bande de gangsters des Peaky Blinders fera son retour pour une saison 6 sur BBC. En France, les internes d’Hippocrate feront leur second tour de garde sur Canal+… Mais de nombreuses nouveautés attendent aussi les fans de séries…

20 Minutes a sélectionné les 10 séries françaises et européennes les plus attendues de cette nouvelle année.

« Lupin », le 8 janvier sur Netflix

Netflix tient-elle sa série française à succès avec ce copycat du héros de Maurice Leblanc ? Dans Lupin, série librement adaptée des aventures d’Arsène Lupin, Omar Sy incarne Assane Diop, un gentleman cambrioleur qui entreprend de venger son père pour une injustice infligée vingt-cinq ans auparavant.

« Paris Police 1900 », le 8 février sur Canal+

Le digne successeur des Brigades du tigre ? Sur fond d’enquête policière, Paris Police 1900 suit un jeune inspecteur ambitieux (Jérémie Laheurte), le préfet Lépine, la première Française avocate et une courtisane reconvertie en espionne qui vont tenter d’empêcher un coup d’Etat dans un contexte politique violent, au moment où l’affaire Dreyfus est à son paroxysme.

« Ovni(s) », le 11 janvier sur Canal+

Un X-Files en mode comédie dans la France de Valérie Giscard d’Estaing ! Ovni(s) suit les mésaventures de Didier Mathure ( Melvil Poupaud), brillant ingénieur spatial, qui voit son rêve partir en fumée lorsque sa fusée explose au décollage… A la suite de sa déconvenue, il est muté à la tête d’un bureau d’enquête spécialisé sur les ovnis, géré par une équipe qui donne effectivement l’impression de vivre sur une autre planète.

« En thérapie », le 28 janvier sur Arte. TV et le 4 février sur Arte

L’adaptation française du succès mondial israëlien Be Tipul. Aux manettes d’En thérapie, le duo de réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano (Intouchables, Nos Jours Heureux) a choisi de situer l’action juste après l’attentat du Bataclan. Mélanie Thierry, Clémence Poésy, Pio Marmaï, Céleste Brunnquell et Réda Kateb se succèdent sur le divan de Frédéric Pierrot qui se confie lui-même à Carole Bouquet. Aux Etats-Unis, dix après la fin de sa troisième saison, In Treatment, sera relancé par HBO, avec une nouvelle distribution et Uzo Aduba (Orange Is The New Black) dans le rôle de la psy.

« Je te promets », prochainement sur TF1

Un pari audacieux que de vouloir adapter en France This Is Us, le succès critique et public de NBC. Je te promets suit Paul (Hugo Becker) et son épouse Florence (Camille Lou) qui attendent avec impatience la naissance de leurs triplés. De leur côté, Maud (Marylou Berry), jeune femme en surpoids, Michaël (Guillaume Labbé), footballeur de Ligue 1 et Mathis (Narcisse Mame), trader qui vient de retrouver son père biologique, fêtent leurs 37 ans…

« Germinal », prochainement sur France 2

France 2 renoue avec les adaptations en costumes de chef-d’œuvre du patrimoine littéraire français. Cette adaptation de Germinal, le célèbre roman d’Emile Zola, est signée Julien Lilti (Family Business, Hippocrate) et mise en scène par David Hourrègue (SKAM France). Au casting, Louis Peres (Mental), Thierry Godard (Engrenages), Alix Poisson (Laetitia) et Guillaume de Tonquédec (Fais pas ci, fais pas ça).

« Voltaire Mixte », prochainement sur Amazon Prime Video

Voltaire, mixte créée par Marie Roussin (Les Bracelets Rouges, Un Village Français, Borgia) dépeint l’introduction de la mixité dans un lycée pour garçons, qui vit un séisme sans précédent avec l’arrivée d’un groupe de filles dans ses rangs. Une comédie dramatique qui revient « sur la révolution sociétale et sexuelle qui a bouleversé la France des années 1960 », selon Georgia Brown, directrice européenne des séries Amazon Originals de Prime Video. La série devrait ainsi mener ces lycéens jusqu’en mai 1968.

« Opérations totems », prochainement sur Amazon Prime Video

Operations Totems, créée et écrite par Juliette Soubrier (Zone Blanche) et Olivier Dujols (Le Bureau des Légendes, Falco) relate l’histoire d’amour entre deux espions au service de puissances ennemies pendant la guerre froide dans la France de De Gaulle, Francis Morizet, un agent secret français et une recrue du KGB prénommée Lyudmila. Alors que les missions illégales de renseignement se multiplient entre le SDECE et la CIA, tous deux feront tout leur possible pour défendre les intérêts de leurs pays respectifs et pour résister aux sentiments qu’ils éprouvent l’un envers l’autre.

« Atlantic Crossing », sur Chérie 25 le 25 janvier

La plus grosse production norvégienne à ce jour, sélectionnée à CannesSéries ! Atlantic Crossing relate la relation entre la princesse Martha de Norvège et le président américain Franklin Delanoe Roosevelt durant la Seconde Guerre mondiale, et comment cette dernière a joué de son influence pour que les Etats-Unis entrent en guerre. Un drame historique porté par Kyle MacLachlan (Twin Peaks).

« The Serpent », prochainement sur BBC One

La série britannique en huit épisodes The Serpent suit le tueur en série en cavale Charles Sobhraj, surnommé « Le Serpent » dans les années 1970. Campé par Tahar Rahim, Charles Sobhra a tué de 15 à 20 personnes, principalement en Asie, aidé par sa compagne Marie-Andrée Leclerc (jouée par Jenna Coleman). La série devrait être disponible en France sur Netflix.