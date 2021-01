« WandaVision » est attendu sur Disney+ le 15 janvier. — Disney

Qu’importe le couvre-feu, les sériesphiles pourront trouver un peu de réconfort dans les séries en 2021, toujours aussi nombreuses. De Hollywood, ils attendent de pied ferme la saison 3 de la brillante Succession, la polémique saison 2 d'Emily in Paris, la flippante saison 3 de You, l’inquiétante The Servant, la politique The Good Fight et l’épique saison 3 de The Mandalorian. Les 15 nouvelles séries américaines les plus attendues de 2021.

« Fondation », prochainement sur Apple TV+

Adaptation du célèbre cycle d’Isaac Asimov, Fondation, ambitieuse série de SF, a été supervisée par la propre fille de l’écrivain, Robyn Asimov, et David S. Goyer, le scénariste de Batman Begins et The Dark Knight. Jared Harris (Chernobyl) endosse le rôle du mathématicien Hari Seldon, qui prédit la chute de l’Empire galactique mais également la reconstruction de la civilisation.

« Bel-Air », prochainement sur Peacock

Une nouvelle et dramatique version de la comédie familiale culte des années 1990 , Le Prince de Bel-Air, emmenée par Will Smith. Bel-Air devrait gagner en profondeur en se demandant ce que signifie être un Noir dans l’Amérique d’aujourd’hui, marquée par la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter.

« Colin in Black and White », prochainement sur Netflix

Une série inspirée par la vie du joueur de football américain Colin Kaepernick. Dans Colin in Black and White, Jaden Michael joue le rôle du jeune quarterback et activiste, Mary-Louise Parker (Weeds) et Nick Offerman (Parks and Recreation), ses parents adoptifs. Colin Kaepernick sera le narrateur des six épisodes.

« Cowboy Bebop », prochainement sur Netflix

Une adaptation en live action de l’anime japonais culte de 1998 du scénariste Cain Kuga. Cowboy Bebop suit les aventures d’un groupe de chasseurs de primes voyageant dans un vaisseau spatial, le Bebop, en 2071. Au casting de ce western spatial, John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Geoff Stults et Tamara Tunie.

« Dad, Stop Embarrassing Me », prochainement sur Netflix

Dad, Stop Embarrassing Me signe le retour de Jamie Foxx dans une série ! Cette comédie multicaméras s’inspire de la vie privée de l’acteur oscarisé et de sa relation avec sa fille Corinne. La star jouera son propre rôle tandis que Kyla-Drew (The Good Doctor) jouera sa fille. A leurs côtés, David Alan Grier (Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire), Porscha Coleman (Entourage), Jonathan Kite (2 Broke Girls), Heather Hemmens (Roswell : New Mexico), et Valente Rodriguez (Happily Divorced).

« Dexter », prochainement sur Showtime

Encore un revival ? Dexter revient afin de redresser les torts et s’offrir un bon final. Aux manettes, Clyde Phillips, qui a dirigé les quatre premières saisons de la série originale avant de se retirer, et à l’écran Michael C. Hall, la star de la série. « Une grande opportunité d’écrire un second final », selon Clyde Phillips.

« WandaVision », le 15 janvier sur Disney+

WandaVision, nouvelle série des studios Marvel, combine des éléments de sitcom traditionnelle à ceux de l’Univers Cinématographique Marvel. Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff – alias Scarlet Witch) et Paul Bettany (Vision) y reprennent leurs rôles de super-héros, dans leur banlieue pas si idyllique.

« Inventing Anna », prochainement sur Netflix

Après la délicieuse Chronique des Bridgerton, Inventing Anna est la seconde production Shondaland pour Netflix. Mieux encore, cette minisérie marque les premiers épisodes que Shonda Rhimes a écrits elle-même depuis la fin de la série Scandal en 2018. Ce drame est basé sur la véritable histoire d’Anna Delvey (Julia Garner, vue dans Ozark), une escroc russe qui a réussi à se faire passer pour une riche héritière allemande à New York de 2013 à 2017.

« Conversations with Friends », prochainement sur BBC et Hulu

La seconde adaptation sérielle d’un roman de l’autrice irlandaise Sally Rooney après Normal People (disponible en France sur Starzplay). Conversation with Friends relate l’histoire compliquée entre Frances et Bobbi, deux étudiantes à l’université, anciennes amantes devenues amies.

« The Pursuit of Love », prochainement sur BBC et Amazon Prime Video

Coproduite par BBC One et Amazon, The Pursuit of Love est l’adaptation du roman éponyme de l’autrice britannique Nancy Mitford, sorti en 1945. La minisérie réalisée par Emily Mortimer suit l’apprentissage et la découverte de l’amour de Fanny (Emily Beecham, vue dans Into The Badlands) et Linda (Lily James, vue dans Downton Abbey), deux jeunes femmes issues de l’aristocratie britannique durant l’entre-deux-guerres. A leurs côtés, Dominic West (The Wire, The Affair), Andrew Scott (Fleabag), et Assaâd Bouab (l’inoubliable Hicham Janowski de Dix pour cent).

« Nine Perfect Strangers », prochainement sur Hulu

Après Big Little Lies sur HBO, David E. Kelley et Nicole Kidman renouent avec l’œuvre de l’autrice australienne Liane Moriarty dans Nine Perfect Strangers sur Hulu. La série adaptée par David E. Kelley et John Henry Butterworth (Fair Game) se déroule dans une station thermale où un groupe de neuf parfaits étrangers est réuni pour repartir de zéro avec leur vie. La star y campe Frances Welty, une auteure de romances à succès désireuse de réparer son dos et son cœur brisé

« Halston », prochainement sur Netflix

La prochaine minisérie de Ryan Murphy (Glee, American Horror Story, Hollywood, Ratched) pour Netflix, Halston, reviendra sur la vie du créateur de mode Roy Halston Frowick, tragiquement décédé du Sida en 1980, qui s’est fait connaître dans les années 1960 et a notamment habillé Jackie Kennedy, Liza Minelli ou encore Elizabeth Taylor. Ce proche d’Andy Warhol sera campé par Ewan McGregor.

« The Gilded Age », prochainement sur HBO

Une nouvelle saga historique de Juliane Fellowes, le créateur de Downton Abbey. The Gilded Age suit Marian Brook (jouée par Louisa Jacobson, la fille de Meryl Streep), une jeune femme peu fortunée qui cherche à s’infiltrer dans le monde de ses voisins, les Russell, de nouveaux riches qui ont fait fortune dans les chemins de fer. Aux côtés de Louisa Jacobson, Christine Baransky, la formidable star de The Good Fight.

« Landscapers », prochainement sur HBO

Après Elizabeth II dans The Crown, Olivia Colman incarne une tueuse… Landscapers, inspirée d’une histoire vraie, raconte l’histoire de Susan Edwards, condamnée à vingt-cinq ans de prison, pour le meutre de ses propres parents. Un fait divers très suivi à la fin des années 1990 outre-Manche, puisque les corps n’ont été retrouvés qu’en 2013 !

« Lisey’s Story », prochainement sur Apple +

L’actrice oscarisée Julianne Moore, sera l’héroïne de Lisey’s Story, basée sur le best-seller d’horreur-romance de Stephen King de 2006, sur une femme qui comprend que son défunt mari n’était pas tout ce qu’elle croyait. Stephen King, dans un geste rare, écrira les huit épisodes du thriller et fera équipe avec le producteur exécutif J.J. Abrams.