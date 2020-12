Omar Sy est le héros de la série « Arsène Lupin », en janvier 2021 sur Netflix. — Netflix

Salto, MyCanal, Arte. TV, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple + et encore Starzplay… en plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en janvier

« Lupin », la série Netflix portée par Omar Sy

Une des séries françaises les plus attendues de 2021 ! Dans Lupin, série librement adaptée de l’œuvre de Maurice Leblanc, Omar Sy incarne Assane Diop, un gentleman cambrioleur qui entreprend de venger son père pour une injustice infligée vingt-cinq ans auparavant. L’acteur sera entouré d’autres grands noms du cinéma français comme Nicole Garcia, Ludivine Sagnier et Hervé Pierre, sociétaire de la Comédie française. Clotilde Hesme (qui a déjà croisé l’acteur dans Chocolat), Shirine Boutella (Papicha) Soufiane Guerrab (La Vie scolaire) et Antoine Gouy (Budapest) complètent le générique. Derrière la caméra, les trois premiers épisodes de cette série seront signés par Louis Leterrier, le réalisateur d’une autre série Netflix, Dark Crystal : Le temps de la renaissance.

« Doc », la nouvelle fiction médicale de TF1

Après les américaines Grey’s Anatomy, Good Doctor et New Amsterdam, et la française Les Bracelets rouges, TF1 mise sur une série médicale italienne. Inspirée de l’histoire vraie de Pierdante Piccioni, un médecin urgentiste qui a perdu la mémoire après un accident de voiture, Doc suit Andrea Fanti (Luca Argentero), un brillant médecin, qui voit sa vie basculer après que le père d’un patient lui tire une balle dans la tête. S’il survit à la fusillade, Andrea Fanti se réveille en ayant perdu le souvenir des douze dernières années de sa vie. Il va devoir se réapproprier sa vie et accepter l’homme qu’il était devenu.

« The Good Lord Bird », une minisérie produite par Ethan Hawke

La minisérie The Good Lord Bird, basée sur le roman de 2013 du même nom de James McBride, a été créée et produite par Mark Richard et Ethan Hawke. Ce dernier y incarne le soldat abolitionniste et controversé, John Brown, qui a participé au raid de Brown, événement déclencheur de la guerre de Sécession.

« Ovni(s) », la création originale déjantée de Canal+

Un X-Files en mode comédie dans la France de Valérie Giscard d’Estaing ! Ovni(s) suit les mésaventures de Didier Mathure (Melvil Poupaud), brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en fumée lorsque sa fusée explose au décollage… A la suite de sa déconvenue, il est muté à la tête d’un bureau d’enquête spécialisé sur les ovnis géré par une équipe qui donne effectivement l’impression de vivre sur une autre planète.

« WandaVision », une série Marvel sur Disney+

WandaVision, nouvelle série des studios Marvel, combine des éléments de sitcom traditionnelle à ceux de l’Univers Cinématographique Marvel. Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff – alias Scarlet Witch) et Paul Bettany (Vision) y reprennent leurs rôles de super-héros, vivant dans une banlieue idéalisée mais commençant à soupçonner que tout n’est peut-être pas ce qu’il paraît être…

« The Stand », une adaptation de Stephen King

Une vision apocalyptique signée Stephen King en 1978 et connue en France sous le titre du Fléau. Dans The Stand, disponible le 3 janvier 2021 sur Starzplay, un virus, libéré par erreur d’un laboratoire américain, décime la majorité de la population mondiale (son taux de mortalité est de 99,4 % !). Tous les survivants sont hantés par d’étranges rêves : certains par Randall Flagg (Alexander Skarsgård), l’incarnation du mal dans plusieurs romans de Stephen King, d’autres par Mère Abigaël (Whoopi Goldberg), une centenaire qui symbolise le bien. La lutte entre le bien et le mal peut commencer !

Le calendrier des diffusions en France

Vendredi 1er janvier

24 Heures Chrono, intégrale, Netflix

iZombie, saison 5, Netflix

Monarca, saison 2, Netflix

Cobra Kai, saison 3, Netflix

Family Guy, saison 12 et 18, Netflix

Samedi 2 janvier

The Fall, saison 1, à 20h50 sur Polar +

Dimanche 3 janvier

The Stand, saison 1, Starzplay

For Life, saison 1, à 20h55 sur Série Club

Filthy Rich, saison 1, à 20h55 sur Teva

The Machiney, saison 1, à 20h50 sur Polar +

Lundi 4 janvier

FBI, saison 2, à 20h55 sur Série Club

The Bay, saison 2, à 21h05 sur France 2

Sam, saison 5, à 21h05 sur TF1

Masantonio : Bureau des disparus, saison 1, à 20h50 sur Polar +

Mission : Impossible, intégrale, à 16h30 sur Paramount Channel

Mardi 5 janvier

SWAT, suite de la saison 3 à 21h05 sur TF1

Wynonna Earp, saison 1, à 21h00 sur Syfy

Mercredi 6 janvier

Doc, saison 1, à 21h05 sur TF1

Jeudi 7 janvier

The Good Lord Bird, minisérie, à 21h00 sur Canal+

Mystery Road, saison 2, à 20h55 sur Arte

La Promesse, minisérie, à 21h05 sur TF1

Vendredi 8 janvier

Lupin, saison 1, Netflix

Dickinson, saison 2, Apple TV+

Le crime lui va si bien, inédit, à 21h05 sur France 2

Le Prince de Bel-Air, intégrale, Warner TV

NCIS, suite de la saison 17, à 21h05 sur M6

Samedi 9 janvier

Stumptown, saison 1, à 21h05 sur M6

Dimanche 10 janvier

Les Enquêtes de Morse, saison 7, à 21h05 sur France 3

Lundi 11 janvier

American Gods, saison 3, Amazon Prime Video

StarGirl, saison 1, à 20h55 sur Warner TV

Limitless, saison 1, à 17h sur MCM

Ovni(s), saison 1, à 21h sur Canal+

Mercredi 13 janvier

Disparition inquiétante, épisode 2, à 21h05 sur France 2

Vendredi 15 janvier

Servant, saison 2, Apple TV+

WandaVision, saison 1, Disney+

Dawson, intégrale, Netflix

Désenchantée, partie 3, Netflix

Legends of Tomorrow, saison 5, Netflix

New York Unité Spéciale, saison 11 à 13, Amazon Prime Video

Carmen Sandiego, saison 4, Netflix

Dimanche 17 janvier

Home Fires, saison 2, Histoire TV

Mardi 19 janvier

All American, saison 3, Salto

Jeudi 21 janvier

South Park, saison 23, Amazon Prime Video

Riverdale, saison 5, Netflix

Dix pour cent, saison 4, Netflix

C.B. Strike : Lethal White, OCS

Vendredi 22 janvier

Losing Alice, saison 1, Apple TV+

Star Trek : Lower Decks, saison 1, Amazon Prime Video

Jurassic World : La Colo du Crétacé, saison 2, Netflix

Destin – La saga Winx, saison 1, Netflix

Dead Pixels, saison 1, Canal+ Séries

Dimanche 24 janvier

The Sounds, saison 1, à 20h55 sur 13ème Rue

Lundi 25 janvier

Euphoria, épisode spécial 2, OCS City

Mardi 26 janvier

Snowpiercer, saison 2, Netflix

Jeudi 28 janvier

Your Honor, saison 1, Canal+

Samedi 30 janvier

Tin Star, saison 3, OCS

Dimanche 31 janvier

Pen 15, saison 2 A, Canal+ Séries