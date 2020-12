TELLE EST LA VOIE Mise en scène, nouveaux personnages, théories, « twists » et surprises… Avec la saison 2 de « The Mandalorian », Jon Favreau est passé en mode hyperespace

Le chasseur de primes Mando et bébé Yoda dans « The Mandalorian » — Disney +

Disney+ a mis en ligne ce vendredi le final épique de la saison 2 de « The Mandalorian ».

Avec une mise en scène soignée, de nouveaux personnages, des « twists » et des scènes d’action intenses, la fiction de Jon Favreau est passée en mode hyperespace.

Pourquoi peut-on assurer que la Force est aux côtés de cette deuxième saison ? Nos questions et nos théories.

Un final épique ! Alors que le chapitre final de la saison 2 de The Mandalorian a été mis en ligne ce vendredi sur Disney +, l’heure est au bilan. Après huit premiers chapitres qui ont permis de poser le décor et les protagonistes de la série, Mando et Bébé Yoda sont passés en vitesse hyperespace pour cette saison 2. Jon Favreau et ses équipes ont réussi l’exploit de satisfaire les fans de la première heure et à tisser une intrigue qui permet d’en embarquer de nouveaux. The Mandalorian est ce qui est arrivé de mieux à la saga Star Wars depuis la première trilogie. Pourquoi peut-on assurer que la Force est aux côtés de cette deuxième saison ?

Une ode au cinéma de genre

La saison 2 de The Mandalorian a su se renouveler esthétiquement et narrativement à chaque chapitre en multipliant les clins d’œil et les références au cinéma de genre : le western avec l’épisode porté par Timothy Olyphant, l’horreur avec les araignées géantes du deuxième épisode, le film de samouraï avec l’épisode d’Asokha Tano.

Une galaxie de personnages élargie

Le duo formé par Mando et Bébé Yoda est désormais entouré d’une famille qui s’est considérablement agrandie grâce aux deux Mandaloriennes Bo-Katan Kryze (Katee Sakhoff) et Koska Reeves (Mercedes Vardano), au clone Boba Fett (Temuera Morrison) et son acolyte Fennec Shand (Ming-Na), à la Jedi Asokha Tano (Rosario Dawson). Avec Cara Dune (Gina Carano), The Mandalorian compte désormais cinq héroïnes fortes. Le superméchant Moff Gideon a quant à lui gagné en complexité et férocité. L’action s’est considérablement intensifiée.

Une connexion à tout l’univers étendu

La fiction de Jon Favreau a su tisser sa propre histoire tout en se connectant à l’univers étendu de la saga Star Wars. La série a multiplié les références à la trilogie originelle par le retour surprise de Boba Fett, les apparitions des Jawas et des Hommes des Sables, aux séries animées avec les héroïnes Ahsoka Tano et Bo-Katan Kryze, la mention à l’amiral Thrawn, mais aussi aux romans, jeux vidéo et comics avec l’exploration de la mythologie et de l’histoire mandalorienne.

[ATTENTION SPOILERS SUR L’EPISODE 8 DE LA SAISON 2]

Un final spectaculaire

Sans surprise, après avoir rameuté ses troupes, Din Djarin est allé sauver L’Enfant. Ils ont pris d’assaut le Croiseur impérial de Moff Gideon. Mando a affronté en duel Moff Gideon et son sabre noir. Il a réussi à délivrer Bébé Yoda et à livrer le superméchant à Bo-Katan. Mais Moff Gideon (décidément un méchant plein de ressources) a tendu un piège à Mando : il ne peut remettre à Bo-Katan son sabre noir sans passer par la case duel ! Nos héros ont bien failli y passer encerclés par une armée de Dark Troopers… Et Jon Favreau de conclure sa saison par une belle surprise aux fans de la saga : un Jedi est venu les sauver et pas n’importe lequel, c’est carrément le jeune Luke Skywalker qui est venu à la rescousse, avec son fidèle R2-D2, à bord de son X-Wing. C’est Mark Hamill qui reprend son rôle (avec un bon lifting CGI), tandis que Max Lloyd Jonesi sert de doublure corporelle. Un caméo qui a sacrément fait plaisir aux fans.

Une fiction qui fait des petits

L’univers de Star Wars en général et de The Mandalorian en particulier va s’enrichir. Disney a annoncé pas moins de 10 séries Star Wars dont deux qui se dérouleront dans la même temporalité que The Mandalorian : Ahsoka, une série centrée sur Ahsoka Tano et portée par Rosario Dawson, où l’on devrait suivre la Jedi dans sa quête d’Ezra Bridger (Star Wars Rebels), et une autre intitulée, Rangers of the New Republic.

Le final de The Mandalorian a réservé une autre surprise aux fans de la saga. Dans une scène post-générique, on se retrouve dans le repaire de Jabba le Hutt au moment où Bib Fortuna, son bras droit a pris le pouvoir après sa mort dans l’Episode VI… Boba Fett débarque et le tue, prenant sa place sur le trône. Pourquoi ? Réponse en décembre 2021 dans The Book of Boba Fett. Une nouvelle série ? Un film ? Le sous-titre de la saison 3 de The Mandalorian ? Contacté par 20 Minutes à ce sujet, le service presse de Disney promet une réponse prochaine sur le site officiel de Star Wars.

Une fiction qui apporte quelques réponses

La saison 2 a su apporter quelques éléments de réponses à ses fans. On en sait un peu plus sur l’histoire de Bébé Yoda. Nous le savons dorénavant, l’adorable petit être s’appelle Grogu, comme l’a révélé Ahsoka Tano dans le treizième chapitre de la série. Il a commencé sa formation dans un temple Jedi situé sur la planète Coruscant. On ignore ensuite ce qu’il est exactement advenu de lui : comment a-t-il survécu à l’Ordre 66 ? Comment et à quel dessein Moff Gideon se sert-il de son sang ? Grogu est doté de pouvoirs impressionnants, placé sur la Pierre du Destin, quelle Voie va-t-il choisir ?

Une fiction qui suscite beaucoup de questions et théories

Va-t-il sombrer du côté obscur de la force ? On sait que Luke n’est pas très doué pour guider ses padawans dans la bonne voie (Il a échoué avec son propre neveu Ben Solo). Cet Enfant, qui apparaît comme innocent et bienveillant, est capable de violence comme lorsqu’il utilise, dans le chapitre VII, la Force pour étrangler Cara Dune lorsqu’elle fait un bras de fer avec Mando. On sait aussi qu’il a du mal à résister à ses pulsions (pensée pour les pauvres œufs de la Dame Grenouille et les macarons bleus volés à l’école…). Il a le pouvoir de guérir, fait-il partie comme Kylo Ren et Rey d’une Dyade de Force ?

La saison 2 qui s’achève sur les déchirants adieux entre Mando et Bébé Yoda, et laisse de nombreuses questions en suspens. Mando va-t-il affronter Bo-Katan ? Maintenant qu’il est en possession du sabre laser noir, sa place est-elle sur Mandalore ? Va-t-on en savoir plus sur l’espèce de Yoda et Grogu ? Mais que fait Moff Gideon avec le sang de l’Enfant ? Va-t-on en savoir plus sur le retour de Palpatine ? Sur l’apparition du Premier Ordre ? Va-t-on revoir d’autres personnages de la saga comme Han Solo et Chewbacca ou des séries animées comme le Grand Amiral Thrawn ou Ezra Bridger ? Le personnage de Cara Dune va-t-il avoir de l’importance la saison prochaine malgré les polémiques autour des tweets de Gina Carano ? Et surtout quand reverrons nous le duo formé par Mando et L’Enfant réuni ?