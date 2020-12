TF1 diffusait jeudi soir le huitième et dernier épisode de la saison 3 de sa série Balthazar. Le dernier épisode également pour Hélène de Fougerolles, comme l’actrice l’a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux : « C’est la fin d’une merveilleuse aventure pour moi, je ne participerai pas à la saison 4. On ne pouvait pas continuer cette histoire de chien/chat indéfiniment, ça aurait fini par vous lasser ».

#Balthazar C’est vraiment fini pour moi, merci de m’avoir autant envoyé d’amour et à bientôt pour d’autres histoires dans d’autres aventures 💕🙏 pic.twitter.com/wfSv7CYki5 — Hélène de Fougerolles (@HFougerolles) December 18, 2020

Elle annonce d’autres aventures professionnelles et personnelles pour elle, et se dit « infiniment reconnaissante d’avoir eu la chance de participer à cette série et à ce succès », avant de remercier diffuseurs, producteurs, scénaristes, réalisateurs et bien sûr ses partenaires à l’écran. D’ailleurs, ce n’est pas pour jouer les mauvaises langues, mais elle remercie Balthazar, le personnage, et non pas Tomer Sisley, son interprète. Mhmm…

V. J.