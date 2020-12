Guillaume Musso, le 21 juin 2014. — BALTEL/SIPA

Après deux adaptations au cinéma, respectivement le film franco-canadien Et après en 2008 et le film coréen Seras-tu là ? en 2016, Guillaume Musso voit un autre de ses romans adapté, cette fois en série. La Jeune fille et la nuit, paru chez Calmann-Levy en 2018, va être adapté en série anglophone par les studios MGM et par France Télévisions pour une diffusion mondiale, sous son titre anglais The Reunion.

Le roman raconte l’histoire d’une lycéenne disparue 25 ans auparavant sur la Côte d’Azur, et de trois amis liés par un secret tragique. Le tournage doit débuter en 2021. Guillaume Musso est l’auteur qui vend le plus de livres chaque année en France depuis 2010, grâce à des intrigues efficacement menées et un style vivace. Traduit dans 35 langues, La Jeune fille et la nuit s’est écoulé à deux millions d’exemplaires dans le monde.