Dans Scènes de ménages, David Mora incarne Fabien. — Cecile ROGUE/M6

Comme chaque année, TV Magazine, en partenariat avec l’institut OpinionWay, a demandé aux Français et Françaises quelle était leur série française préférée. Surprise (non), c’est Scènes de ménages qui arrive en tête, comme en 2018.

Le format court de M6 récolte 26,3 % des voix, devant Capitaine Marleau(16,8 %), Les Petits meurtres d’Agatha Christie (16,7 %), Balthazar (15,9 %) et Alex Hugo (13,8 %). La liste complète, avec du Dix pour cent, Les Bracelets rouges ou Plus belle la vie, est sur le site du magazine. Spoiler : l'acclamée Le Bureau des légendes est 13e.

« Plus que jamais, la bienveillance »

« Scènes de ménages fait le bonheur des Français, le bonheur de ceux qui la fabriquent et le bonheur de M6 depuis plus de onze ans, à commencer par moi, qui lui porte une grande affection et qui la regarde tout le temps, a commenté le président du groupe M6, Nicolas de Tavernost. Nous en sommes d’autant plus fiers que nous savons que ce n’est pas par hasard qu’une fiction dure, mais parce qu’elle répond à différents critères, telles la régularité, la drôlerie, la justesse de ton, de jeu, de situation, la transversalité, la proximité et, plus que jamais, la bienveillance. »

Sondage express 20 Minutes, et vous, quelle est votre série française préférée ? Emily in Paris, c'est so baguette mais ça ne compte pas.