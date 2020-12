Illustration de la crise du coronavirus en Corse — PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Le président de l’Assemblée de Corse a demandé dimanche un dépistage strict de tous les voyageurs se rendant sur l’île. Jean-Guy Talamoni souhaite mettre en place ces mesures entre le 19 décembre et le 8 janvier. La veille, le préfet de Corse et l’Agence régionale de santé (ARS) avaient annoncé l’obligation du dépistage pour les personnes se rendant sur l’île durant les vacances. Mais cette annonce précisait que seule une attestation sur l’honneur sera demandée par les compagnies aériennes et maritimes. Une précaution ainsi jugée insuffisante pour l’Assemblée de Corse.

Ce « dispositif de test obligatoire sans obligation de le présenter à l’embarquement, peu fiable et éphémère, ne saurait nous convenir », a plaidé le président de l’Assemblée de Corse, dimanche, dans un communiqué, regrettant que cette mesure ait été prise « sans concertation avec les élus ».

Devant la fragilité du système de santé insulaire, la demande de mise en place de tests Covid obligatoires avant d’entrer sur l’île est formulée par le conseil exécutif de Corse et la majorité territoriale nationaliste depuis la fin du printemps. Après avoir refusé cette demande, l’Etat y a accédé samedi du fait de la différence de taux d’incidence du virus entre l’île et le continent.