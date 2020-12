GUERRE FROIDE La minisérie est l’adaptation de « Reagan at Reykjavik : Forty-Eight Hours That Ended the Cold War » de Ken Adelman

Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev le 11 octobre 1986 à Reykjavik (en Icelande) — MIKE SARGENT / AFP

Après l’excellente série The Americans, nouvelle plongée dans la guerre froide avec Michael Douglas et Christoph Waltz. Les deux acteurs oscarisés vont respectivement interpréter Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev dans une mini-série produite par Paramount TV Studios et réalisée par James Foley (House of Cards), selon des informations de Deadline vendredi.

La minisérie est l’adaptation de Reagan at Reykjavik : Forty-Eight Hours That Ended the Cold War de Ken Adelman qui retrace la rencontre ratée de Reykjavik de 1986 entre Reagan et Gorbatchev sur l’abolition des armes nucléaires.

L’échec des négociations entre les Etats-Unis et l’URSS, qui n’ont pas réussi à s’entendre, n’est probablement pas étranger à l’effondrement du modèle soviétique cinq plus tard. Pour l’instant aucune date de tournage n’a été indiquée. Un tel casting devrait en tout cas éveiller l’attention.