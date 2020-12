L'acteur Hayden Christensen en Dark Vador dans le film «Star Wars: Episode III La revanche des Sith». — LILO/SIPA

La force est avec les fans de la saga ! Invitée à la conférence Disney Investor Day ce jeudi aux Etats-Unis, Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm, société à l’origine de la légendaire saga lancée en 1977 et rachetée par le numéro un mondial du divertissement, a annoncé un nouveau long métrage de la saga et pas moins de dix séries « Star Wars » , qui seront prochainement disponibles sur Disney+. Objectif ? Doper les abonnements à Disney+, qui compte d’ores et déjà 86 millions d’adhérents.

Une femme aux commandes d’un X-Wing (enfin)

Rogue Squadron se déroulera dans le « futur de la galaxie » et suivra « une nouvelle génération de pilotes spatiaux, qui gagneront leurs insignes et risqueront leurs vies », a dévoilé Kathleen Kennedy. Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman 1984, sera la première femme à réaliser un long-métrage de la franchise. Rogue Squadron « sortira en salle pour Noël 2023 ». La cinéaste a officialisé l’annonce sur Twitter en s’installant dans le cockpit dans X-Wing.

La présidente de LucasFilm n’a pas donné de nouvelles informations concernant l’autre long métrage Star Wars en préparation, celui qui sera réalisé par Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor : Ragnarok) et écrit par Krysty Wilson-Cairns, annoncé le 4 mai dernier.

« Ahsoka », une série centrée sur Ahsoka Tano

Sans surprise, la série de Jon Favreau The Mandalorian a été renouvelée pour une saison 3. Quant à Kathleen Kennedy, elle a annoncé deux nouvelles séries qui se dérouleront dans la même temporalité que The Mandalorian : Ahsoka, une série centrée sur Ahsoka Tano et portée par Rosario Dawson, où l’on devrait suivre la Jedi dans sa quête d’Ezra Bridger (Star Wars Rebels), et une autre intitulée, Rangers of the New Republic.

Enfin, côté séries toujours, LucasFilm a dévoilé un alléchant teaser d’Andor, centrée sur Cassian Andor, l’un des personnages principaux du film Rogue One : a Star Wars story sortira sur Disney+ en 2022.

“Everything I did, I did for the Rebellion.” Andor, an Original Series set in the Star Wars universe, is streaming in 2022 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q2IT2qzEeR — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

On en sait plus également sur la série Obi-Wan Kenobi, centrée sur le légendaire jedi : les événements de la série se déroulent dix ans après les événements de La Revanche des Sith. Cette série marque le retour de Hayden Christensen dans la saga « Star Wars ». L’interprète d’Anakin Skywalker, devenu Dark Vador, retrouvera Ewan McGregor. De son côté, Leslye Headland, la cocréatrice la série Poupée russe sur Netflix, développe une série intitulée The Acolyte, un thriller qui se déroule dans la période troublée des derniers jours de la République.

Lando Calrissian aura son propre show

Après avoir fait un retour fracassant dans le film Solo : a Star Wars story, Lando Calrissian, la canaille la plus appréciée de la trilogie originale, aura droit également à sa propre série, sobrement intitulée « Lando ». Lucasfilm Animation travaille avec les équipes d’effets visuels de Lucasfilm, Industrial Light & Magic pour développer A Droid Story, l’épopée d’un nouveau droïde, qui sera guidé par les bien connus R2-D2 et C-3PO.

A noter que Disney a également dévoilé le premier teaser de Star Wars : The Bad Batch qui suit un groupe de clones apparus dans la septième saison de The Clone Wars. Cette série d’animation sera dirigée par Dave Filoni, actuellement à l’œuvre dans The Mandalorian.

Star Wars: Visions, an Original Series of animated short films, celebrates the @StarWars galaxy through the lens of the world’s best Japanese anime creators. Coming in 2021 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/syUmiL7SdI — Disney (@Disney) December 10, 2020

Et pour conclure, LucasFilm développe avec la crème des créateurs d’anime japonais une série de courts métrages d’animation intitulée Star Wars : Visions. La série sera disponible sur Disney+ en 2021.