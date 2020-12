Tewfik Jallab (Ali Amrani), Caroline Proust (Laure Berthaud), Thierry Godard (Gilou), l'équipe de flics d'«Engrenages» — Caroline Dubois / Son et Lumière / Canal+

22, rev’là les flics ! La saison 8 d’Engrenages devait être la dernière. « On travaille sur une suite avec les équipes d’Arielle Saracco (directrice de la création originale) et Fabrice de La Patellière (directeur de la fiction) », a annoncé Gérald-Brice Viret, directeur général des antennes et des programmes du groupe Canal+, mercredi au micro d’ Europe 1.

« C’est compliqué d’arrêter ce qui a été une si belle histoire », confiait Caroline Proust, l’interprète du capitaine Laure Berthaud à 20 Minutes en septembre dernier. Caroline Proust, et son fidèle équipier le lieutenant Escoffier (Thierry Godard) pourraient bien reprendre du service.

« La saison 8 devait être la dernière, qui a cartonné auprès de nos abonnés », a expliqué Gérald-Brice Viret. Pour l’heure, on ne sait pas si les personnages emblématiques de la série vont revenir (le lieutenant Escoffier est radié de la police et le capitaine Bertaud a démissionné à la fin de la saison 8, cela semble compliqué) ou si une nouvelle équipe va prendre le relais avec quelques caméos des anciens. Réponse « en 2021 », selon Gérald-Brice Viret.