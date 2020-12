PARTENARIAT So Press (« Society », « So Foot ») va coproduire des adaptations audiovisuelles de ses enquêtes via un partenariat avec Federation Entertainment

Une de Society consacrées à l'affaire Dupont de Ligonnès. — F.Brenon/20Minutes

Un partenariat destiné à mettre en images les enquêtes et portraits exclusifs développés par le groupe de presse. Le groupe So Press, éditeur des magazines Society ou So Foot, s’est associé à Federation Entertainment, société de production derrière les séries Marseille de Netflix ou Le bureau des légendes sur Canal+, ont-ils annoncé ce lundi via un communiqué.

Ce partenariat a pour but sous forme de séries de fiction mais aussi de documentaires et de films unitaires, aussi bien en France qu’à l’international. So Press sera associé en tant que coproducteur de ces œuvres.

Une troisième fiction sur l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès

Le premier projet issu de cet accord innovant sera l’adaptation en série fictionnelle de l’enquête très approfondie publiée par Society en août 2020 sur l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui a apporté de nombreuses révélations sur l’homme le plus recherché de France et avait créé un « engouement proche de la folie ».

Ce projet sera produit par So In Love (société de production de fictions du groupe SoPress) et Cheyenne Federation (Julien Madon et Aimée Buidine) dont Federation est actionnaire à côté de ses dirigeants. Il s’agira de la troisième fiction sur l’affaire après le téléfilm La part du soupçon sur TF1 et la minisérie Un Homme ordinaire sur M6