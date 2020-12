TELLE EST LA VOIE Les clés pour appréhender la richesse de « The Mandalorian » même si on n’a vu que les films « Star Wars »

Le chasseur de primes Mando et bébé Yoda dans « The Mandalorian » — Disney +

Le chapitre 13 de « The Mandalorian » a dévoilé les infos sur les origines de Bébé Yoda et son prénom.

Cet épisode montre toute l'habileté de Jon Favreau à raconter une histoire cohérente qui puise dans l’intégralité de l’univers étendu de George Lucas.

Vous avez vu les films, mais pas les séries d’animation, les jeux vidéo et les romans ? 20 Minutes vous aide à comprendre pourquoi les ultra fans s’emballent sur Bo-Katan, le Grand Amiral Thrawn ou Ahsoka Tano...

De la patience, apprendre il doit ! Après plus d’un an d’attente, les fans de The Mandalorian ont enfin eu des informations sur les origines de Bébé Yoda et son prénom. Ce chapitre 13 montre toute l’habileté de Jon Favreau. Le créateur de la série Disney+ a réussi à recréer une histoire cohérente et passionnante en puisant dans l’intégralité de l’univers étendu de George Lucas. Vous avez vu les films de la franchise « Star Wars », mais vous ne connaissez rien à l’univers étendu ? 20 Minutes vous donne quelques clés pour mieux appréhender la richesse de la série.

La place « The Mandalorian » dans la chronologie « Star Wars »

Les événements de la prélogie et de la trilogie occupent une place importante en arrière-plan de The Mandalorian. Quand se déroule l’action de la série au sein de la saga ? Oubliez le calendrier grégorien, l’année 0 de la « galaxie lointaine, très lointaine » est la bataille de Yavin, c’est-à-dire le premier assaut contre l’étoile de la mort dans Un Nouvel Espoir.

The Mandalorian se déroule dans les mondes de la Bordure Extérieure, vers 9 ap. BY (après la bataille de Yavin), soit cinq ans après Le Retour du Jedi et vingt-cinq ans avant Le Réveil de la Force.

Au moment où la Nouvelle République, fraîchement formée par l’Alliance Rebelle, tente de s’imposer dans la galaxie. Une période d’instabilité politique habilement choisie par les créateurs de la série, qui laisse à The Mandalorian la possibilité de se déployer sur vingt-cinq ans !

Des personnages de « Star Wars Rebels » et « Clone Wars »

Cinq ans après la bataille d’Endor, vers 9 ap. BY, il subsiste encore quelques derniers bastions impériaux, les Vestiges de l’Empire, comme celui dirigé par Moff Gideon (Giancarlo Esposito), mentionné dans le Chapitre 3, et vu pour la première fois dans le Chapitre 7 de The Mandalorian.

La Nouvelle République est aussi menacée par des tentatives de restauration impériale, comme celle menée en 9 ap. BY par le Grand Amiral Thrawn, et celle menée par l’Empereur Ressuscité un an plus tard.

Le Grand Amiral Thrawn, cité dans le chapitre 13, est un personnage de l’univers étendu Star Wars, l’antagoniste principal de la série d’animation Star Wars Rebels. De son vrai nom Mitth’raw’nuruodo, il a fait son apparition dans le roman L’Héritier de l’Empire de Timothy Zahn en 1991. Une œuvre qui appartient à Star Wars Legendes, c’est-à-dire l’univers non officiel de la franchise.

A la fin du chapitre 13, la Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson) cite le nom de ce dernier, expliquant qu’elle doit partir à sa recherche. Ahsoka Tano est apparue pour la première fois en tant que padawan d’Anakin Skywalker dans la série animée The Clone Wars. Elle est devenue Jedi et a dirigé les forces des clones pour la République. Ahsoka Tano apparaît aussi dans de nombreux romans, bandes dessinées et jeux vidéo.

Dans Rebels, elle aide la rébellion naissante dans sa lutte pour renverser l’Empire en tant qu’espionne sous le nom de Code Fulcrum. Elle affronte Dark Vador sur une ancienne planète Sith appelée Malachor. Dans The Mandalorian, elle utilise désormais ses pouvoirs pour aider ceux qui en ont besoin. Cette samouraï est aussi l'une des voix de jedi qui parle à Rey dans L'ascension de Skywalker.

A la fin de Rebels, elle part dans une quête pour retrouver Ezra Bridger, qui a disparu un an avant la bataille de Yavin après avoir été lancé dans l’hyperespace en combattant le grand amiral Thrawn.

L’exploitation de la mythologie mandalorienne

La série met en scène un Mandalorien, Din Djarin. Les Mandaloriens n’apparaissent dans aucun film de la franchise (Boba Fett porte une armure mandalorienne, mais n’en est pas un). Ils sont pourtant omniprésents dans les histoires annexes, comme les séries animées Clone Wars et Rebels et les jeux vidéo Knights of the Old Republic, mais aussi dans les romans de Karen Traviss et les comics de l’univers étendu.

Les Mandaloriens désignent les habitants de Mandalore, un monde avec une longue tradition guerrière. Pour la faire très courte, Mandalore est à Star Wars ce que la cité de Sparte est à la Grèce Antique. Souvent alliés des Siths, ils furent longtemps les ennemis de la République, et donc des Jedi.

L’histoire de Mandalore est aussi marquée par de nombreux conflits internes. Dans le chapitre 11 de The Mandalorian, le personnage de Bo-Katan, vue dans Clone Wars et Rebels, apprend à Din Djarin qu’il est un fils de la Death Watch, un groupe de mandaloriens dissidents qui a tenté de renverser le gouvernement pacifiste de Mandalore, dirigé par sa soeur, la Duchesse Satine Kryse, étroitement liée à Obi-Wan Kenobi.

Dans ces guerres civiles entre Mandalore et la Death Watch, s’illustre un guerrier, Jango Fett. Cet homme sert de modèle aux clones de l'armée de la République, et à un en particulier, Boba Fett, qu’il élève comme son fils.

L’iconique chasseur de prime à l’armure en Beskar disparaît dans Le Retour du Jedi sur Tatooine, avalé par un Sarlacc, mais il apparaît dans les séries d’animation, de nombreux jeux video et romans. Boba Fett est brièvement apparu à la fin du chapitre 9 de The Mandalorian, on ne sait pas encore comment il s’est extirpé du Sarlacc.

Dans The Mandalorian, l’héritière du trône de Mandalore, Bo-Katan, cherche à récupérer le sabre laser à lame noir brandi par Moff Gideon (Giancarlo Esposito) à la fin de la saison 1. Ce sabre laser a été créé par Tarre Vizsla, le premier Mandalorien à rejoindre l’Ordre Jedi, pour la faire courte, l’équivalent pour les Mandaloriens d’Excalibur dans la légende arthurienne.

Dans Rebels, ce sabre lui avait été pourtant remis afin d’assurer sa place en tant que chef légitime de Mandalore. Comment cette arme puissante et mythique est arrivée entre les mains de Moff Gideon ?

Une tentative de réconciliation avec la dernière trilogie

The Mandalorian va peut-être réconcilier une partie des fans qui considèrent le retour de Palpatine dans L’Ascension de Skywalker (lorsqu’il apparaît sur la planète Sith Exegol, maintenu en vie par des injections d’un liquide) comme bâclé.

Dans le chapitre 12 de The Mandalorian, Mando, Greef Karda, l’héroïne Cara Dune et le maladroit Mythrol attaquent ce qu’ils pensent être une ancienne base militaire de l’Empire sur Nevarro qui se révèle être un laboratoire de l’Empire.

Les transfusions de sang de Bébé Yoda, riche en midi-chloriens (forme de vie intelligente microscopique liée à la Force), ont épargné un seul cobaye « volontaire », s’agit-il de Palpatine ? (Telle est notre théorie)

Dans le Chapitre 13 de The Mandalorian, on apprend que bébé Yoda n’est pas un clone du maître Jedi disparu, qu’il se nomme Grogu et qu’il a suivi la formation des Initiés au sein du temple Jedi de Curuscant, là où se déroule l’intrigue des épisodes de la prélogie et où il a pu croiser Yoda, Mace Windu ou encore Qui-Gon Jinn. Un temple incendié par Anakin Skywalker dans le film La Revanche des Sith.

Après l’ordre 66 de Palpatine, les Jedi furent traqués et tués… Comment Grogu a-t-il réchappé à la purge Jedi ? Comment s’est-il retrouvé dans le labo du Dr Pershing ? Il a le pouvoir de guérir, fait-il partie comme Kylo Ren et Rey d’une Dyade de Force ?

A la fin du chapitre 13, Mando et Bébé Yoda doivent rejoindre Tython, une planète qui joue un rôle très important dans les fondations de l’ordre Jedi, citée dans de nombreux livres et jeux vidéo. Placé sur la Pierre du Destin, Grogu choisira sa Voie… et « S’il se sert de la Force, un Jedi sentira peut-être sa présence et viendra à lui », explique Ahsoka Tano. Ce Jedi sera-t-il issu de saga ciné (Luke ou Leïa), des séries d’animation (Ahsoka Tano et Ezra Bridge), ou des jeux vidéo (Cal Kestis ou Cere Junda) ?

Le chapitre 13 de The Mandalorian montre la maestria de l’écriture de la série Disney+ qui parvient à utiliser les connaissances des fans sur l’univers étendu pour titiller leur curiosité tout en restant compréhensible et accessible aux néophytes. Nul doute, « Telle est la Voie » d’une grande série !