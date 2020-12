Omar Sy est le héros de la série « Arsène Lupin », en janvier 2021 sur Netflix. — Netflix

Plus que quelques jours à attendre… « IL ARRIVE », écrit Netflix sur Twitter, accompagné du teaser d’Arsène Lupin, la série événement avec Omar Sy dans le rôle principal. « La série Lupin : dans l’ombre d’Arsène, le 8 janvier », annonce la plateforme de streaming.

Dans cette bande-annonce de plus de deux minutes, on peut apercevoir notamment Ludivine Sagnier et Clotilde Hesme. Nicole Garcia et Soufiane Guerrab sont également à l’affiche de cette fiction adaptée du gentleman cambrioleur, personnage créé par Maurice Leblanc.

IL ARRIVE.



La série “Lupin : dans l’ombre d’Arsène”, le 8 janvier. pic.twitter.com/CEFDuX7dNn — Netflix France (@NetflixFR) December 2, 2020

Les trois premiers épisodes seront signés par Louis Leterrier, le réalisateur du Transporteur, de L’Incroyable Hulk, d’Insaisissables ou encore d’une autre série Netflix, Dark Crystal : Le temps de la renaissance.