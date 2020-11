La Chronique des Bridgerton», première série de Shonda Rhimes pour Netflix, disponible le 25 décembre. — LIAM DANIEL/NETFLIX

Salto, MyCanal, Arte. TV, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple + et encore Starzplay… en plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne en France des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en décembre

« La chronique des Bridgerton », première création Shondaland pour Netflix

Au pied du sapin, le 25 décembre sur Netflix ! La Chronique des Bridgerton est la première production de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, How to get away with murder) pour la plateforme Netflix. Créée par Chris Van Dusen, cette série romantique suit Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor), l’aînée de la puissante famille Bridgerton qui fait son entrée sur le marché hautement concurrentiel du mariage à Londres sous la Régence, en souhaitant trouver un prétendant dont elle puisse tomber amoureuse. Hélas, la chronique à scandale de la haute société écrite par la mystérieuse lady Whistledown répand des calomnies sur Daphné, pile au moment où le séduisant et rebelle duc de Hastings (Regé-Jean Page) fait son entrée dans la vie de Daphné. Inspirée des romans best-sellers de Julia Quinn, cette série romantique et en costume pourra-t-elle combler le trou béant laissé par Downton Abbey ?

Le retour de la série culte « Fais pas ci, fais pas ça »

« Y aura-t-il Noël à Noël ? », c’est une question que se pose beaucoup de Français, et c’est aussi le titre de l’épisode spécial de Fais pas ci, fais pas ça, diffusé sur France le 18 décembre. Après trois ans d’absence, Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec (Fabienne et Renaud Lepic) et Isabelle Gélinas et Bruno Salomone (Valérie et Denis Bouley), reprennent exceptionnellement du service pour un long épisode unique spécial fêtes. Pour ce Noël 2020, le couple catho Lepic a décidé de renoncer à la sacro-sainte tradition : ils ne fêteront pas Noël avec leurs enfants, mais comptent partir à Las Vegas assister à un show de Céline Dion. De leur côté, le couple bobo Bouley veut imposer à leurs enfants un Noël écoresponsable. Le hic ? Les enfants des deux couples ne l’entendent pas de cette oreille…

« Raised by Wolves », la série de SF de Ridley Scott

Une série apocalyptique ! Lancée en septembre aux Etats-Unis sur HBO Max, la série de SF produite par Ridley Scott (qui signe également une partie de la réalisation), Raised by Wolves débarque en France sur Warner TV le 7 décembre. Créée par Aaron Guzikowski, à qui l’on doit le scénario de Prisoners de Denis Villeneuve, Raised by Wolves se déroule aux alentours de l’an 2200 alors qu’un conflit opposant l’Église Mithraïque aux rebelles athées a rendu la Terre inhabitable. Deux robots, chargés de donner naissance à des embryons humains et de les élever loin de la religion, sont envoyés vers l’exoplanète Kepler 22B (réellement découverte par la Nasa en 2011) afin d’y fonder des colonies. Une mission menacée lorsqu’un vaisseau avec des membres de l’Église Mithraïque à son bord débarque.

« 3615, Monique » ou les belles heures du minitel rose

Une histoire d’amitié et de fantasmes, produite par Mon Voisin Production à qui l’on doit notamment Dix pour cent. Dans la France du début des années 1980, 3615, Monique suit Simon (Arthur Mazet), Toni (Paul Scarfoglio) et Stéphanie (Noémie Schmidt), trois étudiants fauchés en télécommunication, qui vont lancer le premier service de Minitel rose. Le trio ne comprend pas qu’il est en train de bâtir les prémisses des relations dématérialisées et les fondations d’Internet et contribuer à la désinhibition sexuelle de tout un pays. Réalisée par Simon Bouisson (WEI or DIE, Stalk sur France TV Slash), cette nouvelle série estampillée OCS Signature a été écrite par les scénaristes Emmanuel Poulain-Arnaud (Les Cobayes) et Armand Robin. Une comédie nostalgique à découvrir le 17 décembre sur OCS.

« Brave New World », une adaptation du « Meilleur des mondes » d’Aldous Huxley

Une série de science-fiction adaptée du roman Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley, paru en 1932. Brave New World imagine une société utopique qui a atteint la paix et la stabilité grâce à l’interdiction de la monogamie, de la vie privée, de l’argent, de la famille et de l’histoire elle-même. Citoyens de New London, Bernard Marx (Harry Lloyd) et Lenina Crowne (Jessica Brown-Findlay) n’ont jamais rien connu d’autre et sont désireux de découvrir les Terres Sauvages où ils vont être embarqués dans une violente rébellion. John Le Sauvage les aidera à rejoindre New London sain et sauf, mais aussi éveillés aux dangers de leur conditionnement… A découvrir à partir du 20 décembre sur Starzplay.

« Moonbase 8 » ou les pieds nickelés à la Nasa

Après Avenue 5 et Space Force, une nouvelle comédie sur l’espace. Moonbase 8, ou les pieds nickelés à la Nasa, sera diffusée à partir du 20 décembre sur Canal+. Cette comédie suit trois astronautes sous-doués, Kip, Rook et enfin le chef de la bande, Cap, sur une base lunaire de la NASA, en plein désert de l’Arizona. Les interprètes du trio, Fred Armisen, Tim Heidecker et John C. Reilly sont aussi à l’écriture de cette série de 6 épisodes réalisés par Jonathan Krisal, co-créateur et metteur en scène de Portlandia. Amateur d’humour absurde, ne pas s’abstenir !

Le calendrier des nouveautés séries en France

Katy Keene, courant décembre sur Salto

The Office, courant décembre sur Salto

SWAT, courant décembre sur Salto

Bates Motel, courant décembre sur Salto

1er décembre

Rick & Morty, saison 4 – partie B, Netflix

Fairy Tail, saison 9 (épisodes 278 à 290), Netflix

Boruto : Naruto next génération, saison 4, Netflix

Grimoire of Zero, saison 1, Netflix

Bates Motel, saison 1 à 5, Amazon Prime Video

All American, saison 2, Salto

Billions, saison 1 à 5, Canal+ Séries

Doom Patrol, saison 2, Syfy

2 décembre

Quartier des banques, saison 1, Salto

3 décembre

Private Lives, saison 1, Netflix

4 décembre

Big Mouth, saison 4, Netflix

Bhaag Beanie Bhaag, saison 1, Netflix

Selena : la série, saison 1, Netflix

Kings of Jo’Burg, saison 1, Netflix

X-Men, saison 1 à 5, semaine du 4 décembre sur Disney+

5 décembre

Detention, saison 1, Netflix

Mom, saison 7, Comédie +

6 décembre

Power Book II : Ghost, Starzplay

All The Sins, saison 1, Polar +

7 décembre

Raised by Wolves, saison 1, à 20h55 sur WarnerTV

Euphoria, épisode spécial de la série produite par Drake, à 20h40 sur OCS City

We Hunt Together, saison 1, 20h50 sur Polar +

100 Days My Prince, saison 1, Netflix

We Hunt Together, saison 1, Polar +

8 décembre

Mr. Iglesias, saison 3, Netflix

10 décembre

Alice in Borderland, Netflix

Bull, saison 1 à 3, Amazon Prime Video

Calls, saison 3, Canal+ Séries

Charmed, saison 2, à 21h sur 13e Rue

Black and White, minisérie, à 21h05 sur France 3

11 décembre

Après toi, le chaos, saison 1, Netflix

The Wilds, saison 1, Amazon Prime Video

Penny sur M.A.R.S., saison 3, semaine du 11 décembre sur Disney+

Les mystères de Londres, saison 1, à 20h50 sur TV Breizh

13 décembre

Start-Up, saison 1, Netflix

14 décembre

Tiny Pretty Things, saison 1, Netflix

Unpaused, saison 1, Amazon Prime Video

Le Cheval Pâle d’après Agatha Christie, minisérie, à 21h sur C8 (2 épisodes)

15 décembre

The Hot Zone, minisérie, Salto

16 décembre

Marvel Anime Wolverine, saison 1, Netflix

How To Ruin Christmas, saison 1, Netflix

Marvel Anime : X-Men, saison 1, Netflix

The Expanse, saison 5, Amazon Prime Video

17 décembre

3615 Monique, saison 1, OCS

Une si belle famille, minisérie, à 20h55 sur Arte

18 décembre

Home for Christmas, saison 2, Netflix

Sweet Home, saison 1, Netflix

El Cid, saison 1, Amazon Prime Video

Raiponce, la série, saison 3, semaine du 18 décembre sur Disney+

Fais pas ci, fais pas ça : Y aura-t-il Noël à Noël ?, épisode spécial, à 21h05 sur France 2

L’incroyable Hulk, saison 1, semaine du 18 décembre sur Disney+

20 décembre

Brave New World, Starzplay (un épisode par semaine)

Moonbase 8, 20 décembre sur Canal+

21 décembre

MacGyver, saison 1 à 3, Amazon Prime Video

Crossing Swords, Canal+

22 décembre

Rivieira, saison 3, à 22h40 sur OCS Max (2 épisodes)

25 décembre

La Chronique des Bridgerton, saison 1, Netflix

30 décembre

Equinox, saison 1, Netflix

31 décembre

Les Nouvelles aventures de Sabrina, partie finale, Netflix