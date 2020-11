TELLE EST LA VOIE « The Mandalorian » est de retour avec une saison 2 sur Disney+. Attention, on vous raconte l’essentiel du cinquième épisode

Bébé Yoda, toujours aussi mignon dans «The Mandalorian» — Disney +

Le Mandalorian et Bébé Yoda arrivent enfin sur Corvus.

Din Djarin et l’orphelin vont y rencontrer deux femmes fortes.

Des révélations sont faites sur Bébé Yoda.

La semaine dernière, nous avions laissé les héros en route pour la planète Corvus où Din Djarin (Pedro Pascal) doit trouver la Jedi Ahsoka Tano afin de lui confier Bébé Yoda. Il ignore qu’une balise placée sur son vaisseau le Razor Crest, renseigne son ennemi juré sur ses moindres déplacements. La Jedi, cinquième épisode de la saison 2 (chapitre 13 de la série) est écrit et réalisé par Dave Filoni, pilier de la saga Star Warsqui a notamment travaillé sur les séries animées. Il s’agit de l’un des épisodes les plus sombres de cette saison où le réalisateur rend hommage à la fois aux westerns et aux films de sabres tout en nous apprenant davantage sur les origines de Bébé Yoda.

La série Star Wars : «The Mandalorian» est principalement tournée à l'intérieur de «The Volume», une grande salle avec plusieurs écrans LED qui permettent de filmer les arrière-plans CGI en direct et avec divers effets comme le Raytracing pour avoir des ombres/effets réalistes. pic.twitter.com/sjVa924h2d — Bouteflikov ™ 📚 (@Bouteflikov) November 26, 2020

[ATTENTION « THIS IS THE SPOILERS » SUR L’EPISODE 5 DE LA SAISON 2]

Ce n’est pas la fête sur Corvus, planète sinistre dirigée par la Magistrate (Diana Lee Inosanto) et un mercenaire à sa solde. Les habitants sont terrorisés et seule Ahsoka Tano ( Rosario Dawson) leur tient tête. La Magistrate la menace de liquider la population si elle ne se rend pas. La Jedi lui donne une semaine pour se soumettre sous peine de représailles.

Du boulot pour Mando

A peine arrivé, Din Djarin est convoqué chez la Magistrate. Elle lui propose de tuer Ahsoka Tano, arguant du fait que les Mandaloriens et les Jedis sont des ennemis de toujours. Elle lui promet une lance en bescar pur (la matière dont est faite l’armure de Mando) s’il accomplit cette mission. Din Djarin feint d’accepter et présente Bébé Yoda comme son porte-bonheur quand le Mercenaire le questionne au sujet de la créature qu’il serre contre lui.

En forêt, Din Djarin se fait sauter dessus par Ahsako Tano mais interrompt leur combat en lui révélant qu’il est envoyé par Bo-Katan. La rencontre avec Bébé Yoda est bouleversante. Il tend ses petits bras verts à la Jedi qui craque devant lui. Le spectateur crève de jalousie.

Bébé Yoda sur la sellette

Miracle : Ahsako Tano peut communiquer télépathiquement avec Bébé Yoda. Elle révèle son nom : Grogu. Il a été entraîné pendant des années dans un temple Jedi sur Coruscant. Il en a été exfiltré après la guerre des Clones et a été caché mais il n’a plus de souvenirs de ce qui s’est passé ensuite. La Jedi propose de tester les capacités de Grogu quand Mando lui apprend qu’il a encore quelques pouvoirs. Grogu refuse de faire léviter la pierre que lui présente Ahsako Tano mais soulève la boule argentée du levier de vitesse du Razor Crest, son jouet favori depuis qu’il a découvert le vaisseau. La Jedi annonce qu’elle n’entraînera pas Grogu car son traumatisme pourrait le rendre dangereux s’il retrouve tous ses pouvoirs.

Mando à la rescousse

C’est au tour de Din Dajrin de marchander. Il va aider la Jedi à se débarrasser de la Magistrate si Ahsako Tano accepte ensuite d’assurer l’éducation de Grogu. On apprend que la Magistrate a pour nom Morgan Elsbeth et qu’elle est passée du côté de l’Empire après la mort de ses proches. Mando et elle affontent la Magistrate et le Mercenaire qu’ils finissent par vaincre. Ahsako Tano demande à son ennemie de lui révéler où est le Grand Amiral Thrawn (un méchant rédoutable vu dans la série animée Rebels)

C’est reparti !

De retour dans une ville délivrée du joug de la Magistrate, Ahsoka Tano offre à Din Djarin la lance en bescar mais elle refuse toujours d’enseigner Grogu. Confiante dans la relation filiale qui unit Mando et Grogu, elle les envoie sur la planère Thython où se trouve un ancien site Jedi. Là, Mando devra poser Grogu sur une pierre sacrée en haut d’une montagne afin que ce dernier choisisse sa voie. Peut-être alors que l’un des rares Jedis survivants se manifestera. Une apparition de Luke Skywalker serait-elle envisageable ? Réponse la semaine prochaine.