La première série de Xavier Dolan sera coproduite par Canal+

Le réalisateur Xavier Dolan. — Laurent Vu/SIPA

C’est finalement avec Canal+ que Xavier Dolan développera sa toute première série. Le groupe coproduira avec Québeco Contenu le nouveau projet du réalisateur, qui adaptera en cinq épisodes la pièce de théâtre québécoise La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, un drame familial.

Xavier Dolan figurera lui-même au casting aux côtés de Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Eric Bruneau et Patrick Hivon. Dans un communiqué, Canal+ indique que le tournage débutera en mars prochain pour une diffusion de la série en 2022.

Un thriller autour d’un duo inséparable

Le pitch ? « En 1991, Julien, Mireille et Laurier forment un trio inséparable. Mais par une nuit d’octobre en tous points ordinaire, un drame met à mal la relation qui les unit. Leurs deux familles, auparavant si proches, sont tout à coup brisées. Plus rien, jamais, ne sera comme avant ». La série se déroulera trente ans plus tard lorsque « les secrets et les rancœurs referont surface, s’entremêlant au deuil, et à une inarrêtable quête de réconciliation ».

Dans le communiqué, Xavier Dolan se dit « privilégié d’aborder ce nouveau projet aux côtés de collaborateurs qui, comme moi, souhaitent porter aux nues, ici comme à l’étranger, ce récit aussi bien québécois que mondial, dans des moyens inédits, et ce sans compromis. Vivement 2021… » Du côté de Canal+, Fabrice de la Patellière, Directeur de la Fiction française et des coproductions internationales se félicite de collaborer avec « l’un des plus grands réalisateurs d’aujourd’hui ». « Nous sommes heureux et fiers d’accompagner Xavier Dolan dans l’aventure de sa première série », dit-il notamment.