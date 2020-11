A gauche, Lady Diana, à droite, Emma Corrin et Josh O'Connor dans la série « The Crown ». — Reg Wilson/Shutterstock/SIPA/Alex Bailey/Netflix

Une scène qui semble sortie de l’imagination de Peter Morgan, mais qui est vraie. Dans l’épisode 9 de la saison 4 de The Crown, intitulé « Avalanche » et disponible ce dimanche sur Netflix, Lady Diana, incarnée par Emma Corrin, danse sur scène sur Uptown Girl de Billy Joel. Le 23 décembre 1985, la princesse a réussi à planifier, répéter et se faufiler sur scène en secret pour se produire devant son époux au Royal Opera House de Covent Garden à Londres, non pas à l’occasion du 37e anniversaire du prince Charles, mais lors d’un gala destiné aux mécènes qui avaient soutenu le Royal Ballet.

Wayne Sleep, le danseur qui a travaillé avec Diana pour créer cette chorégraphie, a raconté au Guardian, les coulisses de ce numéro en 2017, vingt ans après la mort de Lady Diana. « Diana aimait le ballet, mais elle voulait aussi apprendre le jazz, la claquette et le contemporain. Malheureusement, je n’ai pas pu lui apprendre, car je partais trop en tournée. », confie celui que la princesse avait déjà sollicité pour des cours.

« Tout était top secret »

« C’était un spectacle privé pour les supporters et amis du Royal Ballet. Charles allait être dans le public et elle voulait le surprendre ; tout était top secret », a-t-il expliqué. Cette fois, il peut s’engager. « Nous nous sommes rencontrés dans un studio de répétition dans l’ouest de Londres », se souvient-il.

Au début, l’artiste craint que sa différence de taille avec la princesse ne pose problème. « J’ai vite compris qu’elle avait un bon sens de l’humour et que nous pouvions nous amuser avec notre différence de taille ».

« Le public a eu le souffle coupé quand Diana est apparue »

Durant le spectacle, la princesse de Galles s’éclipse pour rejoindre les coulisses et enfile une robe blanche fluide. « Le public a eu le souffle coupé quand Diana est apparue, comme s’ils avaient tous pris une grande inspiration », poursuit le danseur. La mère des princes William et Harry esquisse sur scène quelques pas de jazz, de danse classique et même de French Cancan. Durant le numéro, le danseur se souvient s’être dit : « Ne laisse pas tomber la future reine d’Angleterre ».

« Elle a adoré, mais était très heureuse que nous l’ayons caché à Charles, et de nos répétitions loin des paparazzis. Elle adorait la liberté que la danse lui offrait. Quelques jours plus tard, j’ai reçu une lettre. Elle m’a écrit : "Maintenant, je comprends le buzz que vous obtenez en vous produisant." »

« Je ne m’incline pas devant lui »

A la fin du numéro, le danseur a rappelé à la princesse qu’elle devait s’incliner devant la loge royale. « Elle a répondu : "Je ne m’incline pas devant lui – c’est mon mari !" », a-t-il déclaré au Celebrity Big Brother. Alors qu’ils quittaient la scène, Diana lui a lancé : « Vous n’obtiendrez pas votre OBE [Ordre de l’Empire britannique] de cette façon. »

Si la performance, saluée par des applaudissements interminables, a ravi les spectateurs du Royal Opera House, la surprise de la princesse n’a pas été appréciée à l’intérieur du palais, selon le documentaire de 2017 Princess Diana : The Woman Inside. Conçu comme un cadeau de Noël de la princesse Diana au prince Charles, ce dernier aurait détesté : « Charles n’était pas très impressionné. Il pensait qu’elle se montrait », a déclaré l’expert royal Richard Kay dans le documentaire.