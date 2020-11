« Emily In Paris » aura le droit à une saison 2

Lily Collins est l'héroïne de « Emily in Paris ». — Netflix

Les bérets, les croissants, les baguettes et les Parisiens irascibles, ce n’est pas fini ! Netflix a annoncé ce mercredi que la série Emily in Paris, la série pleine de clichés sur les Français de Darren Star (Sex In The City) et portée par Lily Collins, aura droit à une saison 2, a annoncé Sylvie Grateau, sa patronne fictive française dans une lettre de demande de prolongation de son permis de travail.

Pour mémoire, cette série feel good suit les péripéties d’une Américaine, Emily Cooper, qui vient travailler dans l’agence de marketing de luxe, Savoir.

Netflix renouvelle #EmilyInParis pour une saison 2 pic.twitter.com/c9VGzd8q9M — Anne Demoulin (@Andiwahloo) November 11, 2020

« Emily Cooper sera dans l’obligation de prolonger son séjour à Paris », écrit la patronne de l’Américaine que les Français adorent détester. « Bien qu’elle soit trop sûre d’elle et qu’elle manque d’expérience préalable en matière de marketing du luxe, elle est néanmoins parvenue à séduire certains de nos clients, pourtant difficiles à impressionner, au cours de son bref passage chez Savoir », poursuit Sylvie Grateau, incarnée par Philippine Leroy-Beaulieu dans la série.

Et d’ajouter, en guise de clin d’œil aux critiques : « Nous espérons qu’en prolongeant son séjour à Paris, Emily pourra développer les relations qu’elle a déjà nouées, se plonger davantage dans notre culture et peut-être même apprendre quelques mots de français rudimentaire. »

Et de conclure : « Nous sommes très heureux qu’Emily puisse rester à Paris ! Pour autant, merci de ne pas le lui dire. » Good luck Emily !