INTERPRETATION « Je sentais que si nous essayions de dépeindre la boulimie de manière honnête, nous devions la montrer », a expliqué Emma Corrin, qui joue Lady Di dans la saison 4 de « The Crown »

Emma Corrin joue Lady Di dans la quatrième saison de « The Crown ». — Des Willie/Netflix

Elle incarne majestueusement Lady Di dans la quatrième saison de The Crown, attendue sur Netflix ce dimanche. A 24 ans, Emma Corrin est la révélation de cette nouvelle salve d’épisodes. L’actrice est née juste avant le décès de la princesse de Galles et n’a pas de souvenirs de l’emblématique princesse des cœurs. Une chance, selon elle : « Rétrospectivement, je pense qu’il a été plus facile de faire cette saison, d’apporter ma propre interprétation du personnage, à elle », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Variety.

La saison présente également plusieurs scènes montrant Diana luttant secrètement contre la boulimie. Des scènes que la jeune actrice a insisté à jouer. « Je sentais que si nous essayions de dépeindre la boulimie de manière honnête, nous devions la montrer, sinon trahir quiconque a vécu cela », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

Et d’ajouter : « Diana a été très honnête à propos de son expérience de la boulimie, et j’admire tellement cela ». La princesse Diana avait évoqué son trouble alimentaire dans l’interview de Martin Bashir de 1995.

Corrin a fait des recherches approfondies sur ce trouble alimentaire afin de se préparer au rôle, selon Variety : « Vous ne pouvez pas rendre justice à tout ce qu’elle vivait sans l’inclure. C’était tellement symptomatique de l’agitation émotionnelle et de toutes les émotions réprimées qu’elle ressentait. »

Chaque épisode qui met en scène la boulimie de la princesse est précédé d’un avertissement et un lien vers un site de prévention des troubles alimentaires.