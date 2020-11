TELLE EST LA VOIE « The Mandalorian » est de retour avec une saison 2 sur Disney+. Attention, on vous raconte l’essentiel du deuxième épisode

Din Djarin et L'Enfant sur un speederbike à Tatooine dans « The Mandalorian ». — Disney+

La semaine dernière, The Mandalorian a fait son retour sur Disney+ avec un épisode façon western qui a introduit Cobb Vanth, le Marshal campé par Timothy Olyphant et a entretenu l’espoir d’un retour de Boba Fett… Un épisode jouissif certes, mais qui n’a pas fait beaucoup avancer l’histoire. Dans cette saison 2, le Mando Din Djarin cherche d’autres Mandaloriens dans sa quête des semblables de Bébé Yoda. Voici notre récap' de The Passenger (La Passagère), chapitre 10 ou deuxième épisode de la saison 2 de The Mandalorian, qui reprend les aventures de Mando et Bébé Yoda exactement là où la saison 1 les avait laissés.

[ATTENTION « THIS IS THE SPOILERS » SUR L’EPISODE 2 DE LA SAISON 2]

Après avoir terrassé un Dragon de Kait, The Passenger (La Passagère) voit nos héros, Mando et bébé Yoda, en route vers Mos Eisley à bord d’un speeder bike. Ambiance western toujours, comme dans l’épisode 1 (ou chapitre 9), au loin, des bandits préparent une embuscade.

Si Mando perd le contrôle de son speederbike, il ne lui faut pas longtemps pour régler son compte à ses adversaires, à l’exception d’un, qui s’est emparé de bébé Yoda et le menace à l’aide d’un couteau.

Mando propose d’échanger Bébé Yoda contre son chargement, à savoir l’armure mandalorienne qu’il a récupérée du Marshall dans l’épisode 1. Le voyou jette son dévolu sur le jetpack en Beskar de Din Djarin.

Le bandit subit alors une amusante déconvenue en s’écrasant lamentablement… Cette mort par jetpack arrache quelques rires, la marque de fabrique du réalisateur Peyton Reed, à qui l’on doit Ant-Man, qui a dirigé l’épisode.

Une bien étrange passagère

Mando et bébé Yoda réussissent finalement à rejoindre Mos Eisley à pied et retrouvent Peli Motto, au milieu d’une partie de cartes avec une fourmi géante, « Dr. Mandibule » à la cantina. La fourmi pourrait avoir un contact qui a des informations sur d’autres Mandaloriens, si Mando couvre son pari.

Le contact en question est une mère aux allures de grenouille et sa ponte d’oeuf, qui a besoin d’être transportée vers la lune portuaire de Trask, « une planque de Mandaloriens », où son mari l’attend. Le hic ? Le Razor Crest, le vaisseau de Mando, ne pourra pas voyager en hyperdrive, car sa ponte – la dernière de sa lignée, ne supportera un voyage à la vitesse de la lumière. Bébé Yoda quant à lui semble fasciné par les œufs.

Au cours du voyage, Bébé Yoda devient aussi friand des œufs de la passagère que les fans de Star Wars des Easter Eggs, au grand dam de Din Djarin, aux prises une nouvelle fois avec les joies de la parentalité.

Deux X-Wings de la Nouvelle République

Et comme si cela ne suffisait pas, une patrouille de la Nouvelle République rattrape le navire exigeant les codes de transpondeur du vaisseau. « Que la force soit avec vous », leur répond poliment Din Djarin, pas très à jour côté paperasse semble-t-il.

Les deux pilotes des X-Wing sont sur le point de lâcher le Razor Crest avec un avertissement lorsque les événements du Chapitre 6 rattrapent Din Djarin. Souvenez-vous, Mando avait abordé un vaisseau pénitentiaire de la toute jeune République pour exfiltrer un prisonnier.

Mando prend la fuite avec les deux X-Wings à ses trousses. S’ensuit une course-poursuite vers une planète enneigée, dont les décors rappellent beaucoup Hoth. Le Razor Crest se crashe, laissant nos héros, leur passagère et sa précieuse cargaison, au fond d’une grotte de glace.

Des araignées géantes

Alors que Mando tente de réparer le vaisseau – sérieusement endommagé – la grenouille explore la grotte et se baigne dans une source d’eau chaude. Bébé Yoda, qui ne facilite vraiment pas la tâche de Din Djarin dans cet épisode, en profite pour déguster un des très nombreux œufs qui parsèment le pourtour de la grotte. (Notez la propension de Bébé Yoda à avaler tout ce qui lui tombe sous la main, surtout si ce n’est pas ragoûtant !)

Tout d’un coup, les œufs éclosent et d’innombrables araignées (qui ressemblent aux Kryknas de Star Wars Rebels) se mettent à poursuivre nos héros… Ils sont suivis par leur mère, une gigantesque créature arachnoïdes. Le western de l’épisode 1 vire dans cet épisode 2 à l’hommage aux films de monstres. Nos héros parviennent à trouver refuge dans le cockpit de leur vaisseau. Alors que la créature s’attaque aux vitres de ce dernier, tout semble perdu….

Surgissent alors les deux X-Wings venus porter secours au Razor Crest, tout le monde est sauvé. Les deux pilotes menacent d’arrêter Mando pour l’enlèvement du prisonnier X-6-9-11, mais finalement se ravisent au vu des autres faits d’armes de Mando. Din Djarin a fait aider un de leur collègue, le lieutenant Davon, la saison passée. « Réparez votre transpondeur », avertissent-ils avant de laisser nos héros en plan avec un vaisseau sérieusement amoché.

Mando, Bébé Yoda, la passagère et sa ponte réussissent à redécoller. L’épisode se conclut sur L’Enfant, espiègle et insatiable, dévorant un œuf de la passagère. Direction Trask pour l’épisode 3 ou chapitre 11.