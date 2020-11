SERIE Le producteur Dominique Besnehard parle de plusieurs suites possibles et différents formats

Extrait du générique de la série française «Dix pour cent» créée par Fanny Herrero et diffusée sur France 2 — France Télévisions

Bon alors, c’est fini ou c’est pas fini ? Mercredi soir, France 2 diffusait les derniers épisodes de la saison 4 de Dix pour cent, qui sonnait comme un series finale. Officiellement, cette saison est bien la dernière, même si depuis plusieurs semaines, voire mois, acteurs, créateurs et producteurs déclarent qu'ils seraient partants pour une suite. Quelle qu’elle soit . Invité de l’émission 6 à la maison mercredi sur France 5, le producteur Dominique Besnehard a remis une pièce dans la machine : « Moi, j’arrête jamais de toute façon ».

Le temps est pour l’instant à la réflexion. « Je pense qu’il faut qu’on réfléchisse bien, mais on a l’idée de peut-être faire un unitaire, enfin ce qu’on appelle un 90 minutes, le temps de se ressourcer, de réécrire, confie-t-il. On voudrait faire un long-métrage pour la télévision et puis ensuite de continuer leurs histoires »

📢 Scoop dans #6ALaMaison : Dominique Besnehard annonce que ce n'est pas vraiment la dernière saison de @dixpourcent_f2... ⤵️ pic.twitter.com/VyGSZ0DR4e — C à vous / 6 À La Maison (@cavousf5) November 4, 2020

Dominique Besnehard a précisé que cela dépendait de toute l’équipe, de réunir tout le casting, et que certains étaient plus « compliqués » que d’autres. Pas Stéfi Celma, alias Sofia dans la série et présente sur le plateau, mais d’autres. Mais qui alors ?