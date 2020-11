TELEVISION Gilles Azzopardi, comédien et metteur en scène connu pour ses rôles dans « Plus belle la vie », est décédé dans la nuit de vendredi à samedi

L'acteur Gilles Azzopardi. — Instagram

L’acteur Gilles Azzopardi est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 53 ans, selon France Bleu. Ce comédien, très attaché à la Provence, était connu pour ses apparitions dans plusieurs séries télévisées grand public. Il avait notamment joué en 2006 un barman dans le feuilleton « Plus belle la vie », avant d’incarner le gardien des Baumettes en 2018. Il était aussi apparu à plusieurs reprises dans « Sous le soleil » et « Enquêtes réservées », respectivement diffusées sur TF1 et France 3.

« Tu vas nous manquer mon amour de père, jamais je ne pourrai t’oublier et je te remercie de m’avoir bercé », lui rend hommage son fils sur sa page Facebook. Gilles Azzopardi est décédé des suites d’une maladie. Selon Pure People, le comédien avait été placé en octobre quelque temps en réanimation « à la suite d’une infection majeure ». Récemment, cet artiste, aussi connu pour ses mises en scène et ses talents de chanteur, s’était lancé dans l’écriture d’un roman.