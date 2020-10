Le (jeune) casting d'« Ici Tout Commence », porté par Clément Rémiens — © JEAN-PHILIPPE BALTEL/CAPAPI

Un nouveau feuilleton quotidien très attendu ! TF1 va lancer ce lundi Ici tout commence, le spin-off de Demain nous appartient. Cette série dérivée met en scène Maxime Delcourt (Clément Rémiens), derrière les portes closes de l’institut Auguste Armand, une école de cuisine ultra-sélective qui forme les chefs étoilés de demain. TF1 a dévoilé ce jeudi le générique de ce nouveau rendez-vous quotidien, signé Gims.

Les fans de Demain nous appartient retrouveront des personnages familiers joués par Azize Diabaté, Frédéric Diefenthal et Vanessa Demouy. Francis Huster campe Auguste Armand, chef cuisinier et directeur de l’institut qui porte son nom. Autour de lui, on retrouve Elsa Lunghini (l’interprète de T’en va pas), Agustín Galiana, Catherine Marchal ou encore Benjamin Baroche.