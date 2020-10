Nicole Kidman joue le rôle de Celeste dans « Big Little Lies » — © WARNER BROS

Big Little Lies ne devait initialement durer que le temps d’une saison. Face au succès critique et populaire, la série avait été renouvelée pour une deuxième saison. Big Little Lies, diffusée en France sur OCS et TF1, aura le droit à une saison 3, a confirmé Nicole Kidman au micro du podcast Jam Nation de iHeart Radio.

Liane Moriarty, l’autrice du best-seller d’origine, travaille sur un nouveau livre qui servira de base à la saison 3 de la série à succès de HBO. « Il y a une histoire en train d’être concoctée », a ajouté Kidman. « Notre groupe de femmes veut le faire, c’est plutôt le faisceau d’idées qui doit être solidifié », explique l’actrice australienne.

Dans une interview avec Marie Claire plus tôt ce mois-ci, Nicole Kidman a révélé que les actrices de la série avaient hâte de travailler sur la prochaine saison.