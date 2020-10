Le casting de Sauvés par le gong réuni chez Jimmy Fallon. — The tonight show starring Jimmy Fallon / youtube

Les mêmes, trente ans plus tard ! Peacock a dévoilé ce mardi une nouvelle bande-annonce du reboot de Sauvés par le gong, qui montre les héros de la série culte des années 1990 réunis, à savoir Zack ( Mark-Paul Gosselaar), Kelly Kapowski (Tiffani Thiessen), A.C Slater (Mario López) et Jessie Spano (Elizabeth Berkley). Manquent à l’appel, Screech (Dustin Diamond) et Lisa Turtle (Lark Voorhies).

Dans ce reboot, Zack, devenu gouverneur de Californie, est empêtré dans un scandale politique. Accusé d’avoir fermé trop d’établissements scolaires destinés aux foyers les plus modestes, il décide d’envoyer des élèves dans les lycées les plus prestigieux de l’État, dont Bayside High, où il a fait ses études. Il y croise Slater et Jessie, qui y travaillent. Son fils Mac (Mitchell Hoog), qu’il a eu avec Kelly, y étudie aussi. Les nouveaux élèves vont devoir apprendre à cohabiter avec les privilégiés

Au casting, de nouvelles têtes comme Haskiri Velasquez, Josie Totah et Alycia-Pascual Peñ. Ce reboot sera disponible aux Etats-Unis le 25 novembre, en France, aucune chaîne ou plateforme n’a annoncé à ce jour son acquisition.