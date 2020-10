« La Flamme » de Jonathan Cohen renouvelée pour une saison 2

Jonathan Cohen campe Marc dans la parodie de téléréalité « La Flamme ». — Julien Panié - MakingProd / Les Films Entre 2 et 4 / Canal+

La parodie de dating n’a pas dit son dernier mot ! La saison 1 de La Flamme, création originale de Canal+ signée Jonathan Cohen, Jérémie Galan et Florent Bernard, s’est achevée lundi soir au bout de neuf épisodes. Que les fans de la parodie du Bachelor se rassurent, une saison 2 est d’ores et déjà en cours de développement, a confirmé la chaîne cryptée auprès de nos confrères de Puremedias.

Alors que la saison 1 mettait en scène le célibataire Marc et ses prétendantes, la saison 2 pourrait mettre en vedette une Bachelorette. « Une fille avec le cœur à prendre et que des mecs prétendants ? On a envie de travailler dessus », avait annoncé Jonathan Cohen lors de la conférence de presse de lancement de la série.