« Plan cœur » s'est payé un plan confinement sur Netflix. — Netflix

La pandémie a chamboulé le calendrier de sorties de nombreuses séries.

Les contraintes liées à la crise sanitaire ont bouleversé la façon de produire des séries.

Nos internautes racontent comment le Covid-19 a changé notre rapport aux séries.

La crise sanitaire touche aussi le monde des séries. Le confinement a provoqué de multiples interruptions de tournages et même des annulations de séries. Alors que les tournages ont repris, les contraintes liées à la pandémie suscitent des changements dans la façon de produire des séries. Impossible d’avoir 300 figurants pour jouer une horde de zombies dans The Walking Dead par exemple, a averti la showrunneuse Angela Kang au Comic Con de New York. De nombreux scénaristes ont également décidé d’intégrer la pandémie dans les intrigues de nos séries préférées. Si le coronavirus a d’ores et déjà changé la production d’œuvres télévisuelles, la crise sanitaire ne va-t-elle pas changer notre rapport aux séries ? Nos internautes répondent.

Les séries pré-Covid 19, tournées avant la pandémie, donnent à voir le monde d’avant. Elles apportent « du réconfort », estime François, du groupe 20 Minutes Séries, qui souligne qu’« on a parfois oublié d’apprécier la chance qui était la nôtre de vivre comme avant la pandémie. » « Tout a tellement été chamboulé dans notre vie quotidienne, que je trouve ça réconfortant justement de regarder des séries » où les personnages évoluent « sans masques », renchérit Marie, 26 ans.

« Voir des personnes vivre normalement dans les séries, c’est rassurant ! »

« Voir des personnes vivre normalement dans les séries, c’est rassurant ! Cela signifie que ce monde n’a pas tout à fait disparu », confirme aussi Sarah, 32 ans. Et d’ajouter : « Lorsqu’on est une personne seule dans une zone où le masque est obligatoire partout, les séries sont les seuls moyens de voir des visages entiers, et donc de retrouver un peu d’humanité ! »

Le regard des spectateurs sur ces séries pré-Covid un peu en décalage par rapport à notre réalité, a changé. « Je ne peux pas m’empêcher de me dire “ce n’est pas très Covid friendly, ça !” A chaque geste qui semblait normal et qui est "suspect" maintenant : une accolade, une fourchette tendue pour faire goûter quelque chose à quelqu’un », détaille Claire-Emmanuelle du groupe 20 Minutes Séries.

« Avec le recul, ça me surprend maintenant de voir des personnages de séries sans masque, être proche, se faire la bise, etc. le regard a changé », confirme Yad, 29 ans. Si le regard sur la fiction a changé, la consommation a également changé : « A la suite du confinement, je regarde plus de séries qu’avant », confesse ainsi Irène, du groupe 20 Minutes Séries.

« Ce virus n’est qu’un épisode de notre histoire »

Pour autant, les internautes ne sont pas friands à l’idée d’avoir des personnages masqués sur leurs écrans. « Je ne vois pas pourquoi nous devrions voir dans les séries des personnages portant le masque. Le masque n’est-il pas un instrument médical provisoire jusqu’à la fin de l’épidémie ? Si des personnages portent le masque n’est pas induire que le masque restera pour très longtemps ou pour tout le temps. N’est-ce pas aussi penser que l’épidémie du Covid-19 est là pour un bon moment ? Non. Je ne regarderais pas de séries qui font la promotion du masque », défend Patrick, qui n’a pas indiqué son âge.

Même son de cloche chez Any, 42 ans : « Ce virus n’est qu’un épisode de notre histoire comme il y en a déjà eu… C’est une situation ponctuelle qui est amenée à disparaître même si c’est dur à vivre donc long. Aussi les séries sans masque sont la normalité et le masque, l’exception… Donc en dehors des séries dont le thème est le Covid-19, gardons le moral. »

« Très peu de séries ou les acteurs portent des masques »

« Aux Etats-Unis, ils prennent ça très aux sérieux et prennent beaucoup de mesures pour protéger les équipes et les acteurs. Nous devrions voir très peu de séries où les acteurs portent des masques, sauf si les scénaristes décident d’inclure la pandémie dans leur histoire. Quand un acteur est payé plusieurs centaines de milliers de dollars par épisode, on ne va pas lui cacher le visage ! », estime Emilie, du groupe 20 Minutes Séries.

Le coronavirus a inspiré les scénaristes et contaminé de nombreuses séries. Plan Cœur sur Netflix s’est payé un plan confinement, tout comme Au secours, bonjour !, la pastille humoristique de France 2. « J’ai regardé l’épisode de Plan Cœur sur le confinement et c’est plutôt bien passé parce que c’était fait avec beaucoup d’humour. Sinon, je ne sais pas trop. Tout dépendra du style et de la manière dont la pandémie est abordée », prévient Yad, 29 ans.

Outre Atlantique, NBC a dégainé Connecting, une série qui suit un groupe d’amis qui tente de rester en contact pendant le confinement, Netflix, Social Distance, une série d’anthologies qui suit des personnes en quarantaine.

« Je regarderais les séries qui intègrent le confinement et le coronavirus »

Les prochaines saisons des séries médicales Grey’s Anatomy, The Good Doctor, les prochaines saisons des séries de pompiers de 9-1-1 et de son spin-off 9-1-1 : Lone Star vont parler du coronavirus. HBO travaille sur une minisérie traitant de la course au vaccin contre le coronavirus. Pas de quoi inquiéter les sériesphiles : « Je regarde énormément de séries et j’aime quand il y a des références à l’actualité. Je trouve que cela les rend plus réalistes, plus à la portée du spectateur. Donc, cela ne me dérangerait pas que les intrigues incluent le COVID-19 et tout ce qui en a découlé », confie Emeline, 31 ans.

Une opinion partagée par Marion, 25 ans : « Je pense que je regarderais les séries qui intègrent le confinement et le coronavirus dans leurs scénarios. Cela peut être intéressant et je pense qu’il est nécessaire de ne pas nier la situation dans les futures séries. » Ça tombe bien, les séries qui vont inclurent la pandémie sont légion.