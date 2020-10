« Plan cœur » s'est payé un plan confinement sur Netflix. — Netflix

La pandémie a chamboulé le calendrier de sorties de nombreuses séries.

Les contraintes liées à la crise sanitaire ont bouleversé la façon de produire des séries.

Le Covid-19 n’a-t-il pas aussi changé notre rapport aux séries ? Racontez-nous !

Tournages interrompus, séries annulées ou retardées… La pandémie de coronavirus a chamboulé le calendrier de sorties de nombreuses fictions. Alors que les tournages ont repris, il est évident que les contraintes liées au Covid-19 ont entraîné des changements dans la façon de produire des séries. Impossible d’avoir 300 figurants pour jouer une horde de zombies dans The Walking Dead par exemple, a averti la showrunneuse Angela Kang au Comic Con de New York. Si la pandémie a d’ores et déjà changé la production d’œuvres télévisuelles, la crise sanitaire ne va-t-elle pas changer notre rapport aux séries ?

D’un côté, il y a les séries qui nous donnent à voir le monde d’avant. Au printemps, la saison 6 de Skam France montrait des lycéens faire la fête, s’embrasser et vivre une vie parfaitement normale tandis que les Français étaient confinés et que brevet des collèges et bac étaient annulés.

Les séries pré-Covid en décalage avec la réalité

Ce décalage entre fiction pré-Covid et réalité devient de plus en plus flagrant : les personnages de nos fictions prennent les transports en commun sans masque ou font des trucs dingues comme se faire la bise ou manger un gâteau d’anniversaire

Maintenant quand je regarde une série je me dis « oh ils ont oublié le masque » alors que non, c’était juste le monde d’avant... — 𝕃𝕒 𝕤𝕖𝕞𝕡𝕝𝕚𝕔𝕚𝕥𝕒̀ 🌿 (@LuxWdrs) October 10, 2020

Quand tu vois plusieurs personnes goûter un plat en utilisant la même cuillère dans un film ou une série en 2020. pic.twitter.com/vuzfiy11Gh — lucifer sam (@nikstarwarz) October 12, 2020

La pandémie a contaminé les séries post-Covid

Un décalage souligné par de nombreux internautes, mais qui va bientôt changer avec les séries post-Covid. Le coronavirus a inspiré les scénaristes et a contaminé de nombreuses séries. Plan Cœur​ sur Netflix s’est payé un plan confinement, tout comme Au secours, bonjour !, la pastille humoristique de France 2. Outre Atlantique, NBC a dégainé Connecting, une série qui suit un groupe d’amis qui tente de rester en contact pendant le confinement. Netflix va lancer ce vendredi Social Distance, une série d’anthologies qui suit des personnes en quarantaine.

Les prochaines saisons des séries médicales Grey’s Anatomy, The Good Doctor, les prochaines saisons des séries de pompiers de 9-1-1 et de son spin-off 9-1-1 : Lone Star vont parler du coronavirus. HBO travaille sur une minisérie traitant de la course au vaccin contre le coronavirus.

Même la saison 3 de The Boys va s’y coller ! « Je peux vous dire que la saison 3, sans vraiment parler spécifiquement du Covid, parlera de pandémie », annonce Eric Kripke au Cerveau du site Brain Damaged. Certaines séries vont ainsi porter à l’écran notre nouvelle réalité. Mais n’avons-nous pas envie de nous évader en regardant des fictions ?

Vous êtes fan de séries ? Que ressentez-vous quand vous voyez des personnages de séries vivre comme avant, cela vous fait bizarre ou cela vous apporte du réconfort ? Allez-vous regarder les séries qui vont intégrer le coronavirus ou le confinement dans leurs intrigues ou au contraire les bouder parce que vous avez envie de vous évader grâce à la fiction ? Racontez-nous. Pour ça, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Votre témoignage servira à la rédaction d’un article.