ANNULATION La série politique « Baron noir » n’aura pas de quatrième saison, ont annoncé Éric Benzekri et le directeur de la fiction de Canal+

Kad Merad (Philippe Rickwaert) et Anna Mouglalis (Amélie Dorendeu) dans «Baron Noir». — Jean-Claude Lother/KWAI/CANAL+

On ne verra jamais Philippe Rickwaert dans l’exercice du pouvoir. La série politique Baron noir, lancée en 2016 sur Canal+ et portée par Kad Merad, n’aura pas de quatrième saison, ont annoncé le cocréateur Éric Benzekri et le directeur de la fiction de Canal+, Fabrice de La Patellière au magazine Télérama.

Le cocréateur Éric Benzekri a envie de se consacrer à d’autres projets. « Et pour nous, ce n’était pas envisageable de continuer sans lui », explique Fabrice de La Patellière. Les créateurs de la série ont également peur de la saison de trop : « La chute tragique de la saison 3 fermait un cycle puisque Baron noir reposait sur la relation entre Philippe Rickwaert et Amélie Dorendeu, deux personnages aux conceptions différentes de la politique, qui se sont aimés et détestés », considère Eric Benzekri.

Au cours des vingt-quatre épisodes que compte la série, Baron Noir s’était illustrée par sa capacité à anticiper les grands bouleversements du monde politique. « C’est difficile d’écrire une série politique en ce moment. Le corollaire du Covid, c’est l’incertitude. L’impossibilité de prévoir. Baron noir a réussi à anticiper la vie politique, mais nous ne sommes pas des devins… », conclut Éric Benzekri.