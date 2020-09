Le spin-off de sa série à succès « The Boys » emmènera les superhéros de la franchise à l'université. — JAN THIJS/AMAZON PRIME VIDEO

Après le lancement record de la saison 2, Amazon Prime Video a annoncé la création d’un spin-off de sa satire de superhéros The Boys, selon le site américain Deadline.

L’audience de The Boys aurait doublé entre le lancement de la saison 1 et celui de la saison 2. En développement depuis quelque temps déjà dans le plus grand secret, le développement de la série dérivée, pour le moment sans titre, a été « accéléré ».

Un collège US géré par Vought International

Cette série, dans l’esprit de Hunger Games et avec le ton « irrévérencieux » de The Boys, selon le synopsis dévoilé par Prime Video, suivra les superhéros dans un collège – l’équivalent de nos universités – américain, géré par Vought International, « alors qu’ils mettent leur physique, leur sexualité et limites morales à l’épreuve, en compétition pour les meilleurs contrats dans les meilleures villes », indique encore le synopsis.

Craig Rosenberg sera le showrunner du show. Il sera avec Eric Kripke (le showrunner de The Boys), Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz et Pavun Shetty crédité en tant que producteurs exécutifs. Les créateurs originaux de la bande dessinée The Boys, Garth Ennis et Darick Robertson, seront aussi producteurs exécutifs.