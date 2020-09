Omar Sy est le héros de la série « Arsène Lupin », en janvier 2021 sur Netflix. — Netflix

Après un premier teaser qui ne dévoilait rien de la série, Netflix a publié ce vendredi le premier trailer de la série française Lupin, librement adaptée de l’œuvre de Maurice Leblanc, dans laquelle Omar Sy incarne le fameux gentleman cambrioleur, mais aussi une date approximative de sortie : « Janvier 2021 ».

Dans ce trailer, Omar Sy, dans le rôle du héros imaginé par Maurice Leblanc, apparaît face caméra et explique qu’il a hérité de « richesses incroyables et de ressources inépuisables ». « J’ai hérité d’un livre », dit-il en voix off montrant une édition du livre Arsène Lupin. Suivent des plans qui nous indiquent que le héros campé par Omar Sy n’évoluera pas au XIXe siècle comme dans le roman d’origine, mais de nos jours.

L’acteur sera entouré d’autres grands noms du cinéma français comme Nicole Garcia, Ludivine Sagnier et Hervé Pierre, sociétaire de la Comédie française. Clotilde Hesme (qui a déjà croisé l’acteur dans Chocolat), Shirine Boutella (Papicha) Soufiane Guerrab (La Vie scolaire) et Antoine Gouy (Budapest) seront aussi au générique. Derrière la caméra, les trois premiers épisodes de cette série seront signés par Louis Leterrier, le réalisateur d’une autre série Netflix, Dark Crystal : Le temps de la renaissance.