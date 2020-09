« House of Dragons » est un spin-off de « Game of Thrones » sur la famille Targaryen. — Geeko

Spin off is coming ! La série dérivée de Game of Thrones, House of the dragon, sortira bien comme prévu en 2022 malgré la pandémie de coronavirus, a confirmé le patron de HBO Casey Bloys au site américain Deadline.

Dix épisodes de ce préquel de la série culte de HBO sur la maison Targaryen ont d’ores et déjà été commandés. Cette nouvelle série se déroule 300 ans avant les événements de la rébellion de Robert Baratheon. Elle suivra un ancêtre de Daenerys, le roi Aegon I, appelé aussi Aegon le Conquérant, fondateur de la dynastie des Targaryen et tout premier souverain des sept Royaumes. Miguel Sapochnik et Ryan Condal seront les deux showrunneurs de la série.