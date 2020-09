Corinne Masiero campe le «Capitaine Marleau» sur France 3. — Christophe BRACHET/FTV

La gendarmette préférée des Français reprend du service ! France 3 diffusera le 13 octobre un épisode inédit de sa série policière à succès Capitaine Marleau, portée par l’inénarrable Corinne Masiero. Ce 21e épisode, intitulé La reine des glaces, a été réalisé par Josée Dayan et tourné dans les Vosges en février dernier.

Corinne Masiero donnera la réplique à Sylvie Testud, Christophe Lambert et Steevy Boulay. Au casting de cet épisode figurent également Bastien Pujol, Côme Levin, Nino Kirtadzé, Bertrand Degrémont et Stéphane Grossi.

Deux inédits en stock chez France 3

France 2 a dévoilé ce mardi un résumé de l’intrigue : « Vedette d’un spectacle sur glace, Salomé Revel (Sylvie Testud) voit approcher avec angoisse la fin de sa carrière de patineuse. Lors d’une répétition, elle se blesse, ce qui permet à sa jeune rivale Lucie Engelberg de la supplanter. Quelques heures plus tard, Lucie est retrouvée morte, victime de coups violents. Salomé fait figure de suspecte idéale, mais la capitaine Marleau se doute que l’affaire est plus compliquée qu’il n’y paraît. Des secrets de famille se cachent derrière les rivalités professionnelles. »

Après la diffusion de cet épisode, France 3 disposera encore de deux inédits, L’arbre aux esclaves, tourné en Guadeloupe avec Virginie Ledoyen, et un second tourné en Ardèche avec Olivier Gourmet. Le tournage d’un troisième épisode a été lancé début septembre. Le dernier épisode inédit diffusé le 25 février dernier, Capitaine Marleau. Veuves… mais pas trop, tourné dans les Hauts-de-France et dans lequel l’héroïne à la chapka donnait la réplique à Edouard Baer, Anne Brochet, Isabelle Candelier et Bruno Lochet avait fédéré 6,95 millions de téléspectateurs, soit 29,8 % de part d’audience, selon Médiamétrie.